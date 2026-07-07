W skrócie Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Petem Hegsethem, sekretarzem Departamentu Wojny USA podczas szczytu NATO w Ankarze, gdzie omawiano plany zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz utworzenie stałej bazy w kraju.

W trakcie rozmów poruszono kwestie dalszej współpracy przemysłów zbrojeniowych, w tym umowę z Anduril Industries na produkcję pocisków Barracuda-500M oraz porozumienie dotyczące serwisowania rakiet PAC-3 do systemu Patriot w Europie.

Polska, Stany Zjednoczone, Niemcy, Holandia i Szwecja zawarły w Ankarze umowę o budowie centrum serwisowego dla rakiet PAC-3 do systemu Patriot, co ma zwiększyć moce produkcyjne i możliwości serwisowania tych pocisków.

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We wtorek w Ankarze rozpoczął się szczyt NATO. Polskę reprezentują na nim prezydent Karol Nawrocki, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Hegsethem. "Bardzo ważne spotkanie"

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował wieczorem, że spotkał się z sekretarzem Departamentu Wojny USA Petem Hegsethem.

"Sekretarz potwierdził, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA i stanowi przykład dla innych państw" - przekazał polski minister.

"Rozmawialiśmy o planach zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, utworzeniu stałej bazy w Polsce, a także o kolejnych krokach we współpracy przemysłów zbrojeniowych, czego dowodami są między innymi umowa z Anduril Industries na produkcję pocisków Barracuda-500M oraz porozumienie dotyczące serwisowania w Europie pocisków rakietowych PAC-3 do systemu Patriot" - dodał

W Europie powstanie centrum serwisowe dla rakiet PAC-3 do Patriotów

Wcześniej minister obrony narodowej informował, że Polska, Stany Zjednoczone, Niemcy, Holandia i Szwecja zawarły w Ankarze umowę dotyczącą budowy centrum serwisowego dla rakiet PAC-3 do Patriotów.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że porozumienie "znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków".

"Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą" - napisał.

"Naszym celem jest nie tylko kupować nowoczesne uzbrojenie, ale również produkować i serwisować je w Europie - z udziałem Polski" - dodał.





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