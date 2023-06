Do sytuacji doszło w czwartek 18 maja w trakcie wejścia na najwyższy szczyt świata Mount Everest. Podczas gdy jeden z himalajskich przewodników, 30-letni Gelje Szerpa, prowadził swojego klienta z Chin na koronę Ziemi, dostrzegł zawieszonego na linie i trzęsącego się z ekstremalnego zimna malezyjskiego wspinacza.

Profesjonalny przewodnik nie zawahał się i rozpoczął akcję ratunkową. Wszystko działo się w tzw. strefie śmieci, gdzie temperatury spadają nawet do minus 30 stopni Celsjusza - donosi agencja Reutera.

Nepal: Himalaista uratował wspinacza w "strefie śmierci". "To prawie niemożliwe"

Gelje sprowadził Malezyjczyka w ciągu sześciu godzin około 600 metrów w dół do obozu na Przełęczy Południowej. Tam do akcji dołączył inny himalaista. - Owinęliśmy go karimatą, ciągnęliśmy po śniegu lub nosiliśmy na plecach na przemian aż do kolejnego obozu - relacjonował 30-latek.

Stamtąd wspinacz został zabrany helikopterem za pomocą długiej linii do obozu bazowego. - Uratowanie kogoś na takiej wysokości jest prawie niemożliwe - powiedział agencji urzędnik z nepalskiego Departamentu Turystyki Bigyan Koirala. - To bardzo rzadka operacja - dodał.

Himalaista przekonał swojego chińskiego klienta, aby zrezygnował ze swojej próby i pomógł ratować mu innego człowieka. - Ocalenie jednego życia jest ważniejsze niż modlenie się w klasztorze - powiedział Gelje, który jest pobożnym buddystą.