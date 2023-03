Sprawę Barbie Kardashian opisuje dziennik "Irish Mirror". Kobieta pochodzi z irlandzkiego regionu Midlands. Nie ma stałego miejsca zamieszkania.

21-latka przyszła na świat jako Gabrielle Alejandro Gentile, jednak w 2020 roku zmieniła nazwisko na Barbie Kardashian. Otrzymała wówczas od Departamentu Ochrony Socjalnej certyfikat uznania jej tożsamości płciowej jako kobiety.

Barbie Kardashian skazana. Ma na koncie 15 wyroków

16 marca Kardashian została skazana na pięć i pół roku więzienia za grożenie własnej matce torturami, zgwałceniem i śmiercią. W trakcie procesu przedstawiciele irlandzkiej policji alarmowali, iż nadal mają poważne obawy co do motywacji 21-latki do zrealizowania wybrzmiałych gróźb.

Detektyw Niall Fitzgerald zeznał, że Kardashian nadal stanowi poważne zagrożenie zarówno dla osób, którym bezpośrednio groziła, jak i dla całego społeczeństwa. Nie jest to bowiem jej pierwszy wyrok. Ma ich na koncie aż 15.

21-latka była w przeszłości skazywana za groźby śmierci, napaść na tle seksualnym, napaść powodującą uszczerbek na zdrowiu czy za przestępcze uszkodzenia mienia.

Skazana tłumaczyła przed sądem, że trafiła do placówki opiekuńczo-wychowawczej w wieku 10 lat. Jak zeznała, jako dziecko sama była wykorzystywana seksualnie.

Irlandia: Transpłciowa skazana w więzieniu dla kobiet

Kardashian będzie odbywać karę w kobiecej części więzienia w Limerick. To nie spodobało się części irlandzkiego społeczeństwa, które uruchomiło petycję wzywającą wymiar sprawiedliwości do przeniesienia osadzonej do męskiego więzienia.

"Barbie Kardashian, biologiczny mężczyzna, który nie przechodził żadnej kuracji hormonalnej ani operacji i przysięgał zabijać i gwałcić kobiety, został umieszczony przez irlandzkie władze w więzieniu dla kobiet" - napisano.

Jak podkreślono, Kardashian "identyfikuje się jako kobieta" i to na tej podstawie władze wydały zgodę na zmianę jej danych osobowych. "Klinicyści wyrazili wątpliwości, czy Barbie w ogóle cierpi na dysforię płciową" - napisano w uzasadnieniu petycji.