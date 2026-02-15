Barack Obama o kosmitach: Są prawdziwi, ale nie ma ich w Strefie 51

Aleksandra Czurczak

Są prawdziwi, ale ich nie widziałem i nie są przetrzymywani w Strefie 51 -powiedział były prezydent USA Barack Obama, pytany o istnienie istot pozaziemskich. Wypowiedź padła w wywiadzie i dotyczyła popularnych teorii spiskowych związanych z bazą Strefa 51 w Nevadzie.

Mężczyzna w średnim wieku w garniturze siedzi na jasnym fotelu, trzyma mikrofon i gestykuluje ręką. W tle intensywnie fioletowo-różowa sceneria.
Były prezydent USA Barack ObamaTHANASSIS STAVRAKISEast News

W skrócie

  • Barack Obama oświadczył, że istoty pozaziemskie istnieją, lecz ich nie widział i nie są przetrzymywani w Strefie 51.
  • Temat UFO i kontaktów z istotami pozaziemskimi jest coraz częściej przedmiotem debaty publicznej oraz badań w USA.
  • Raporty rządowych zespołów, w tym Pentagonu i NASA, dotychczas nie potwierdziły istnienia dowodów na pozaziemskie technologie.
Barack Obama został zapytany podczas rozmowy z autorem podcastu Bryanem Tylerem Cohenem. Na pytanie czy obcy z kosmosu istnieją naprawdę, odparł:

- Są prawdziwi, ale ich nie widziałem i nie są przetrzymywani w (...) Strefie 51 - powiedział, odnosząc się do bazy wojskowej w Nevadzie, gdzie według popularnej spiskowej teorii przechowywane są zwłoki istot pozaziemskich.

    - Nie ma żadnego podziemnego ośrodka, chyba że istnieje jakiś gigantyczny spisek, który ukryli przed prezydentem Stanów Zjednoczonych - dodał.

    Były prezydent USA zapytany o to, na jakie pytanie chciał najpierw poznać odpowiedź, - o kosmitów - kiedy został prezydentem, Obama odpowiedział, że na pytanie "gdzie są kosmici?".

    Obama nie rozwinął swojej wypowiedzi, a Cohen go o to nie dopytał. Pytania te padły w serii "błyskawicznych" pytań na koniec wywiadu i nie jest jasne, na ile poważne były odpowiedzi Obamy.

      USA. Kontakty z UFO i teorie spiskowe. Powołano specjalny zespół

      Temat UFO i kontaktów z istotami pozaziemskimi jest w ostatnich latach coraz częściej przedmiotem debaty publicznej w USA oraz badań rządowych instytucji. Pentagon powołał specjalny zespół (AARO) badający przypadki niewyjaśnionych zjawisk. Swój zespół powołała też NASA, a przed komisją Izby Reprezentantów odbyło się kilka wysłuchań na ten temat.

      W pierwszym z nich były członek AARO i były funkcjonariusz wojskowych służb wywiadowczych, David Grusch, powiedział m.in., że władze USA od dekad ukrywają kontakty z istotami pozaziemskimi i prowadzą specjalny program poszukiwania wraków pojazdów obcych.

      Jego były szef Sean Kirkpatrick przeczył jego słowom, a dotychczasowe raporty AARO mówiły o braku dowodów na to, by za badanymi zjawiskami stały pozaziemskie technologie.

