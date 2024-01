Bandy rozbójnicze zniewoliły miasto. Okupują całe dzielnice

To ocena sytuacji w zniewolonym przez zbrodnię zorganizowaną kraju dzielącego karaibską wyspę Hispaniolę z kwitnącym gospodarczo rajem turystycznym, Dominikaną, jaką przedstawiła Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych specjalna wysłanniczka ONZ do Haiti .

Stwierdziła, że 8400 śmiertelnych ofiar bandyckiej przemocy w minionym roku, o 122 procent więcej niż w roku 2022, to głównie ludzie zamordowani przez gangi okupujące całe dzielnice stolicy kraju.

Ocenia się, że około trzystu zbrojnych band kontroluje 80 procent terytorium Port-au-Prince . Są sprawcami 83 proc. zabójstw i przypadków ciężkich zranień a zbrojne grupy przestępcze podporządkowały sobie w znacznym stopniu półno c Haiti - region Artibonito uważany za spichlerz kraju.

Haiti. Gangi kontrolują obszary rolnicze

Sesja informacyjna Rady Bezpieczeństwa z udziałem Marii Isabel Salvador odbyła się w przeszło trzy miesiące po tym jak Rada zaaprobowała wysłanie do Haiti wielonarodowych sił zbrojnych pod dowództwem oficerów z Kenii.

Haiti. Pomoc krajów afrykańskich

Ambasador Kenii przy ONZ, Martin Kimani, zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni - na początku lutego - powinno stać się możliwe wysłanie trzystuosobowego oddziału policji kenijskiej do Haiti. Jeszcze w lutym ma on być powiększony do tysiąca ludzi.