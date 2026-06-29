Bandera w ukraińskim Panteonie Narodowym? Deputowany: Bez wątpienia

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Nie ma jeszcze listy działaczy, którzy mogą znaleźć się w ukraińskim Panteonie Narodowym - powiedział Mykyta Poturajew, deputowany z proprezydenckiej frakcji Sługa Narodu. Jeden z inicjatorów projektu zaznaczył jednak, że niewykluczone, iż będzie tam Stepan Bandera. Pomysł ustawy w tej sprawie został przedstawiony miesiąc po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia "Bohaterów UPA".

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr ZełenskiWIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhotoAFP

W skrócie

  • Według Mykyty Poturajewa nie została jeszcze przygotowana lista osób, które mają znaleźć się w ukraińskim Panteonie Narodowym. Jest jednak możliwość, że znajdzie się tam Stepan Bandera.
  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył w Radzie Najwyższej projekt ustawy o utworzeniu Ukraińskiego Panteonu Narodowego i podkreślił znaczenie zachowania narodowej tożsamości.
  • Projekt ustawy został przedstawiony miesiąc po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek imienia "Bohaterów UPA"
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- Bandera, jako osoba, która ogłaszała w 1941 roku państwo ukraińskie i przez całe życie dążyła do uzyskania ukraińskiej niepodległości, bez wątpienia może być w Panteonie. Ale listy nie ma. I obecnie są to jedynie spekulacje - podkreślił w rozmowie z PAP Mykyta Poturajew.

Deputowany z proprezydenckiej frakcji Sługa Narodu wyjaśnił, że w projekcie ustawy przewidziana jest "bardzo skomplikowana procedura", mówiąca o tym, czyje nazwiska mogą w nim być umieszczone. Decyzje będzie podejmować specjalna komisja rządowa.

- Nawiasem mówiąc, analizowaliśmy w tym zakresie polskie doświadczenia i przejęliśmy z nich pewne elementy. W ustawie określiliśmy, jakie osoby - pod względem kompetencji i reprezentowanych środowisk - mogą wchodzić w skład tej komisji - powiedział Poturajew.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę o skierowaniu do Rady Najwyższej projektu ustawy dotyczącej utworzenia Ukraińskiego Panteonu Narodowego. W trakcie obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy oświadczył również, że "nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować".

- Nazwiska wszystkich bohaterów, którzy w różnych epokach i stuleciach walczyli o Ukrainę oraz inspirowali Ukrainę, zostaną zebrane i na zawsze zapisane w naszej historii. Wielką literą, z najwyższym szacunkiem i należytą troską ze strony naszego państwa, Ukrainy, które szanuje samo siebie, ceni swoich obywateli i chroni to, co do niego należy. Nasze prawo do bycia Ukraińcami. To jest bardzo ważne - mówił Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że jego kraj powinien z najwyższym szacunkiem pielęgnować pamięć o swoich bohaterach i chronić prawo obywateli do własnej tożsamości.

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Projekt ustawy został przedstawiony miesiąc po decyzji Zełenskiego o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce. Negatywnie ocenili ją m.in. premier Donald Tusk, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Na ruch Wołodymyra Zełenskiego zareagował też Karol Nawrocki, który podjął decyzję o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Dzień później ukraiński przywódca odesłał odznaczenie do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Z polskich odznaczeń zrezygnowali też inni ukraińscy urzędnicy i politycy. Wśród nich znaleźli się m.in. byli prezydenci kraju Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

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