W skrócie Ciało odnalezione w maju na niemieckiej plaży w Stubbenfelde należało do 94-letniego Polaka, który zaginął 28 grudnia - podała policja.

Funkcjonariusze wykluczyli udział osób trzecich. Zmarły to najprawdopodobniej mężczyzna, który zaginał po wypadnięciu za burtę promu między Świnoujściem a Ystad pod koniec grudnia.

Pomimo udziału śmigłowców i służb z kilku krajów akcja poszukiwawcza nie przyniosła rezultatów, a ciało odnaleźli przechodnie dopiero 9 maja.

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Policja z Neubrandenburga przekazała, że udało się ustalić tożsamość mężczyzny, którego ciało przechodnie odnaleźli w maju na plaży w Stubbenfelde, gdzie zostało wyrzucone przez morze.

"Po szeroko zakrojonym śledztwie prowadzonym przez Komendę Policji Kryminalnej w Anklam udało się ustalić tożsamość zmarłego. Jest to 94-letni Polak, który od 28 grudnia 2025 r. był uznawany za zaginionego" - podali funkcjonariusze.

"Nie ma żadnych przesłanek wskazujących na udział osób trzecich" - zaznaczyła policja.

Ciało 94-latka znalezione na niemieckiej plaży. Policja ustaliła tożsamość

Choć policja dotąd oficjalnie tego nie potwierdziła, mężczyzna to najprawdopodobniej zaginiony 28 grudnia 94-latek, który wypadł za burtę promu kursującego ze Świnoujścia do Ystad w Szwecji.

Do wypadku doszło ok. 30 km od wyspy Rugia. Natychmiast po wypadnięciu mężczyzny za burtę kapitan ogłosił SOS i rozpoczęła się akcja poszukiwawcza, w którą zaangażowane były służby ze Szwecji, Polski, Danii i Niemiec - relacjonował tygodnik "Focus".

Ciało zaginionego Polaka znalezione na plaży w Stubbenfelde

Mimo że w dniu zaginięcia warunki na Bałtyku nie utrudniały akcji poszukiwawczej, to za sprawą zachodu słońca około godziny 16, mężczyzny nie udał się odnaleźć. Temperatura wody wynosiła 28 grudnia około 4 stopnie Celsjusza.

"Chociaż w poszukiwaniach 94-latka brały udział dwa śmigłowce ratunkowe, ostatecznie akcja zakończyła się niepowodzeniem i została odwołana po około dwóch godzinach" - relacjonował tygodnik.

Ciało 94-latka Bałtyk wyrzucił na plażę w Stubbenfelde 9 maja, odnaleźli je spacerujący przechodnie.





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