Bałtyckie kraje pod presją Rosji. Wiadomo, co sądzi o tym NATO

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Liczebność sił NATO w państwach bałtyckich jest obecnie wystarczająca i nie ma potrzeby rozmieszczania tam dodatkowych jednostek - ocenił gen. John Mead, zastępca szefa Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych NATO w Brunssum. Jak podkreślił, bezpieczeństwo Estonii, Łotwy i Litwy znacząco się poprawiło, a kluczowe dla utrzymania gotowości pozostają regularne ćwiczenia wojskowe.

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Opancerzony pojazd desantowy NATO wyjeżdża z wody na plażę; w tle pojazd wojskowy na morzu.
Ćwiczenia NATO nad Bałtykiem PETRAS MALUKASEast News

W skrócie

  • NATO utrzymuje obecną liczbę żołnierzy w krajach bałtyckich i nie planuje rozmieszczać tam dodatkowych sił.
  • Brak głębi strategicznej w Estonii i Łotwie stanowi logistyczne wyzwanie, ale bezpieczeństwo tych państw poprawiło się po wdrożeniu koncepcji odstraszania i obrony euroatlantyckiej.
  • Siły lądowe NATO liczą około dziesięciu tysięcy żołnierzy w krajach bałtyckich, a ich bezpieczeństwo wspierają także rotacyjne patrole powietrzne w ramach misji NATO Baltic Air Defence.
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Według brytyjskiego wojskowego Estonia i Łotwa - jako niewielkie państwa - nie dysponują "geograficzną głębią strategiczną", czyli odległością od potencjalnej linii frontu do kluczowych ośrodków w kraju. Aspekt ten stanowi wyzwanie, jeśli chodzi o logistykę.

- Bezpieczeństwo militarne państw bałtyckich uległo jednak znaczącej poprawie, odkąd przyjęta została koncepcja odstraszania i obrony obszaru euroatlantyckiego - przyznał gen. John Mead w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek przez serwis ERR News.

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Potrzebne są natomiast - podkreślił - regularne ćwiczenia, które zapewnią, iż dostępne jednostki będą mogły działać zgodnie z planem. - Obawy zaś o to, co zrobiłaby Rosja, gdyby na froncie ukraińskim ustały walki i zapanował pokój, znajdują odzwierciedlenie w planach NATO - odparł.

Trzy państwa, trzy formacje NATO. Sojusz wzmacnia wschodnią flankę

Siły lądowe NATO w krajach bałtyckich liczą łącznie około 10 tysięcy żołnierzy z możliwością rozbudowy. Na Łotwie stacjonuje Wielonarodowa Brygada NATO pod dowództwem Kanady, zaś na Litwie - Wielonarodowa Grupa Bojowa tworzona głównie przez niemiecką brygadę pancerną.

W Estonii działają z kolei Wysunięte Siły Lądowe NATO FLF, której trzon stanowią wojska brytyjskie. Oprócz tego kraje bałtyckie objęte są misją NATO Baltic Air Defence, w ramach której patrole powietrzne nad ich terytoriami rotacyjnie wykonują siły różnych państw Sojuszu.

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