W skrócie Stany Zjednoczone wstrzymują dostawy broni do Estonii z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i będzie to trwało, dopóki trwa wojna z Iranem.

Estoński minister obrony Hanno Pevkur podkreślił zaniepokojenie brakiem amunicji do wyrzutni Himars i pocisków Javelin, ale zaznaczył, że Estonia ma duże zapasy sprzętu przeciwpancernego.

Estonia buduje system radarowy i stawia 14 wież na granicy z Rosją w celu ochrony przed wtargnięciami ludzi i dronów, lecz brakuje środków na zakończenie tej inwestycji.

Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przeprowadził w weekend rozmowę telefoniczną ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pete'em Hegsethem.

Jak podaje Estonian Public Broadcasting (ERR), Stany Zjednoczone już wcześniej informowały o zawieszeniu dostawy broni. Jednak teraz Hegseth sprecyzował, że zawieszenie będzie kontynuowane "tak długo, jak będzie trwała wojna z Iranem".

Pevkur powiedział, że najbardziej martwi go amunicja do wyrzutni rakiet Himars i pocisków przeciwpancernych Javelin. Zauważył jednak, że Estonia posiada duże zapasy sprzętu przeciwpancernego.

Estonia wzmacnia granicę z Rosją. Postawi 14 wież

Estonia jako państwo bałtyckie pozostaje jednym z krajów szczególnie narażonych na presję ze strony Rosji, zarówno w wymiarze militarnym, jak i hybrydowym. W ostatnich latach Tallin coraz częściej wskazuje na rosnące ryzyko działań destabilizacyjnych, takich jak cyberataki, czy próby ingerencji w infrastrukturę krytyczną.

Ze względu na swoje położenie geograficzne oraz członkostwo w NATO i Unii Europejskiej, Estonia znajduje się na pierwszej linii potencjalnego napięcia, co sprawia, że kwestie bezpieczeństwa i odporności na zagrożenia hybrydowe pozostają jednym z kluczowych priorytetów władz.

W związku z tym Estonia buduje system radarowy na granicy z Rosją. Wzdłuż północno-wschodniego odcinka granicznego stanie 14 wież, które mają zapobiec wtargnięciom ludzi i dronów. Choć zdaniem rządu inicjatywa będzie chronić całą Unię Europejską, brakuje pieniędzy na jej dokończenie.

Inwestycja jest następstwem naruszenia granicy kraju jesienią ubiegłego roku, gdy rosyjscy funkcjonariusze straży granicznej wkroczyli na terytorium Estonii, przepływając przez Narwę poduszkowcem i schodząc na falochron, znajdujący się po stronie estońskiej.

Zapora będzie dodatkowo chroniła przed dronami. W marcu 2026 roku podczas ataków Ukrainy na rosyjskie porty i terminale naftowe kilka dronów wleciało w estońską przestrzeń, a jeden z nich uderzył w komin elektrowni Auvere.

Zandberg w "Graffiti" o protestach w szpitalach: Wygaszanie publicznej ochrony zdrowia Polsat News