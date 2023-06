Do zdarzenia doszło wczesnym rankiem w sobotę w gminie Hünenberg w Szwajcarii. W rejs balonem wybrało się cztery kobiety i trzech mężczyzn. Osoby poszkodowane mają od 28 do 62 lat.



Służby ustaliły, że ogień pojawił się już podczas startu. Przypuszcza się, że miało to istotne znaczenie, ponieważ balon na ogrzane powietrze nie zdążył wznieść się na dużą wysokość. Policja podała, że spadł i uderzył twardo o ziemię, ale z niewielkiej odległości.

Pożar w powietrzu. Zapalił się balon ogrzewany na powietrze

"Natychmiast zaalarmowano straż pożarną. Ogień szybko ugaszono i zabezpieczono teren" - czytamy na stronie Zuger Police. W akcji gaśniczej udział wzięło 20 strażaków, kilka karetek pogotowia i kilka patroli miejscowej policji.



Niestety, trzech pasażerów odniosło poważne obrażenia. W ciężkim stanie znajdują się mężczyzna i dwie kobiety. Poszkodowanymi zajęli się ratownicy. Następnie przetransportowano ich do szpitala. Osoby lekko ranne zdołały dotrzeć tam z pomocą osób prywatnych.



Przyczyna wypadku pozostaje nieznana. Z uwagi na obowiązujące przepisy ustawy o lotnictwie funkcjonariusze powiadomili o wypadku biuro Prokuratora Generalnego.

Reklama