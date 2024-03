W środę wieczorem, około 18:50 czasu lokalnego w Rochester w amerykańskim stanie Minnesota, w pobliżu autostrady US Highway 63, rozbił się balon na ogrzane powietrze . - Balon zawisł na liniach energetycznych . Powstała iskra, która doprowadziła do pożaru. W efekcie kosz wraz z pasażerami spadł na ziemię - poinformował kapitan straży pożarnej w Rochester Chad Kuhlman.

USA. Poważny wypadek balonu. Policja ustala przyczyny wypadku

Departament Policji w Rochester próbuje ustalić, jak doszło do wypadku. Wstępne informacje wskazują, że osoba sterująca balonem próbowała wylądować na polu do tego przeznaczonym, ale podmuch wiatru zepchnął go na linie energetyczne.