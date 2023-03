Pod naciskiem amerykańskiego rządu Meksyk zwiększył w ostatnim czasie wysiłki na rzecz powstrzymywania migracji ze swojego terytorium do USA, co powoduje, że w ośrodkach wybuchają strajki. W październiku ubiegłego roku zamieszki w mieście Tijuana stłumiły oddziały policji oraz meksykańskiej Gwardii Narodowej - napisała agencja Associated Press

Prezydent Meksyku komentuje

Andrés Manuel López Obrador - prezydent Meksyku stwierdził, że pożar został celowo wzniecony przez migrantów. - To ich odpowiedź na informację, że zostaną deportowani - przyznał. Jak dodał, "nie spodziewali się, że pożar osiągnie rozmiary takiej tragedii".

Półtoramilionowe Ciudad Juarez leży na granicy z USA, przylegając do teksańskiego El Paso. To jedno z miejsc do którego chcą dotrzeć mieszkańcy Ameryki Południowej, w drodze do USA.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z miejsca pożaru.