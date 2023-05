Badacze opracowali nową "broń" na komary. "Bezprecedensowe" rozwiązanie

To, czy dana osoba zostanie ugryziona, czy nie, jest w dużej mierze przesądzone z góry - przekazuje "Guardian", zwracając uwagę na to, że odpowiedzialne za to są geny. Mają one w 85 procentach odpowiadać za skłonność człowieka do ugryzienia.

Ugryzienia przez komary. To jest dla nich "drogowskazem"

Ludzie przyciągają do siebie komary za pomocą lotnych związków organicznych, które emitowane są w oddechu. Jednak to te, które uwalniane są przez naszą skórę, są "drogowskazami" do miejsca, które wskazuje owadom źródło pożywienia - mowa między innymi o substancjach chemicznych naturalnie wytwarzanych - jak kwas mlekowy czy amoniak.

Do tej pory jedyną obroną przed atakami komarów i ich niezwykle nieprzyjemnymi skutkami są repelenty, nabywane na całym świecie w olbrzymich ilościach.

Nowy środek odstraszający na komary. Wyniki badań "obiecujące"

Jak teraz przekazano, na początku miesiąca naukowcy z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie opracowali nowy środek odstraszający, który może zredukować żerowanie komarów o 80 procent. Wszystko za sprawą cienkiej powłoki wykonanej z naturalnie występujących nanokryształów celulozy. Zdaniem Jonathana Bohbota, jednego z naukowców, to "bezprecedensowe" rozwiązanie. Wyniki badań uważane są za obiecujące, planowane są także dalsze testy na ludziach.

Badacze z Jerozolimy to jednak nie jedyny zespół, któremu zależy na rozwiązaniu tego nieprzyjemnego problemu. Swój wynalazek, mający zapobiegać ugryzieniom przez komary, opracowała na początku tego roku także grupa włoskich naukowców.

Kolejnym celem zespołu badaczy ma być sprawdzenie, czy ich środek odstraszający może zadziałać również na inne szkodniki. Jak przekazano, na celowniku znajdują szczególnie niebezpieczne dla ludzi kleszcze.