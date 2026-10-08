W skrócie Polska dąży do przekształcenia relacji z Filipinami w partnerstwo strategiczne, a działania te mają także zabezpieczyć relacje Warszawy z USA.

W agendzie rozmów z Filipinami znalazły się kwestie gospodarcze, wsparcie przedsiębiorców oraz starania o członkostwo Polski w G20.

Zaangażowanie Polski w regionie Azji Południowo-Wschodniej obejmuje rozwój przemysłu zbrojeniowego i budowanie wpływów, co ma znaczenie w kontekście obecności amerykańskiej w Indo-Pacyfiku.

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- Polska jest zainteresowana podniesieniem naszych relacji z Filipinami do poziomu partnerstwa strategicznego - oświadczył Karol Nawrocki podczas spotkania z prezydentem Filipin w Manili. W dniach 5-8 października polski prezydent odwiedza kraj po raz pierwszy w ramach oficjalnej wizyty.

Na agendzie rozmów z filipińskimi partnerami były wzmacnianie wzajemnych relacji gospodarczych, wsparcie przedsiębiorców i - co opisywaliśmy w Interii, otwiera się w nowym oknie - zabiegi Warszawy o stałe członkostwo w grupie najbogatszych państw G20.

To jednak nie wszystko, bo Filipiny wpisują się w szerszą perspektywę polskiej dyplomacji. Całej, nie tylko prezydenckiej. Na Filipinach prezydentowi towarzyszy bowiem wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.

Polska na Filipinach. Większe aspiracje i możliwości

- Polska przestaje patrzeć na obszar Azji Południowo-Wschodniej jak na kierunek egzotyczny - komentuje w rozmowie z Interią dr Łukasz Gołota z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

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- Teraz to strategiczny obszar Indo-Pacyfiku, w którym chcemy się zakotwiczyć. Polska ma coraz większe aspiracje, możliwości i globalny wymiar zagrożeń. Uświadomiła sobie, że wydarzenia w jednej części świata mogą mieć znaczenie dla innych - podkreśla nasz rozmówca.

Warszawa, Manila i Waszyngton

Dr Gołota zaznacza również, że oba kraje naturalnie łączy wspólny partner.

- Polska i Filipiny są traktatowymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Orbitujemy w tej samej przestrzeni wartości i wyobrażenia ładu międzynarodowego - zaznacza nasz rozmówca.

Na relacje z USA zwracał też w Manili uwagę prezydent Nawrocki.

Polska i Filipiny przywiązują szczególną wagę do strategicznych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Silna obecność amerykańska pozostaje kluczowym elementem bezpieczeństwa zarówno Europy, jak i regionu Indo-Pacyfiku.

Nie bez znaczenia jest też dołączenie Polski do Traktatu o Przyjaźni i Współpracy w Azji Południowo-Wschodniej. Dzięki temu w lipcu formalnie staliśmy się partnerem zewnętrznym ASEAN, czyli Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, co daje przepustkę do współpracy gospodarczej z regionem.

Azjatycki argument Polski

Dr Gołota w kontekście Filipin wspomina również o "renesansie polskiej branży zbrojeniowej".

Na miejscu przykładem jest zrealizowany kontrakt na wyprodukowane w Polsce amerykańskie śmigłowce Black Hawk. Prezydent Nawrocki w planie swojego pobytu uwzględnił wizytę w bazie lotniczej, gdzie stacjonują maszyny znad Wisły.

Wszystkie te zabiegi mają wzmocnić obecność Polski w azjatyckim regionie.

- Legendarny premier Singapuru Lee Kuan Yew mawiał, że kto rządzi Azją Południowo-Wschodnią, ten rządzi światem. W tym obszarze rzeczywiście widać rywalizację amerykańsko-chińską. Wiemy już, że bez tego regionu nie da się kontrolować światowego ładu. Wiemy też, i to ważne z polskiej perspektywy, że region ten jest ważniejszy dla Amerykanów niż teatr europejski - podkreśla rozmówca Interii.

- Polska z racji rosnących aspiracji, członkostwa w G20, większej odpowiedzialności też chce tam być obecna. Nie chcemy już być biernym obserwatorem wydarzeń, tylko chcemy mieć rzeczywisty wpływ i przełożenie na stosunki międzynarodowe w regionie. Tym bardziej, że im bardziej Amerykanie będą zaangażowani w Azji, tym mniej w Europie. Polska dzięki zaangażowaniu w Azji chce mieć argumenty i oddziaływać na swoją rzeczywistość - mówi dalej dr Gołota.

Z Manili dla Interii,

Jakub Krzywiecki



