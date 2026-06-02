W skrócie Awionetka Cessna 152 rozbiła się w miejscowości Valbrembo koło Bergamo.

Śmierć na miejscu poniósł 26-letni instruktor, a 19-latek został ciężko ranny i trafił do szpitala.

W chwili katastrofy na pokładzie trwała lekcja latania, a nikt z mieszkańców okolicznych budynków nie ucierpiał.

Według relacji świadków maszyna nagle straciła wysokość, zahaczyła o słup energetyczny i rozbiła się między budynkami.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek w miejscowości Valbrembo (prowincja Bergamo). Awionetka Cessna 152 rozbiła się w pobliżu kilku budynków mieszkalnych.

Z wraku wydobyto dwie osoby, niestety jedna z nich (26-letni instruktor) poniosła śmierć na miejscu. Druga, 19-latek, został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym.

Kanał informacyjny Sky TG24 podał, że awionetka rozbiła się podczas lekcji latania.

Włochy. Tragedia w Bergamo, rozbiła się awionetka

Oprócz przebywających na pokładzie samolotu nikt z okolicznych mieszkańców nie odniósł obrażeń.

Na miejscu wypadku nadal pracują służby porządkowe. Wcześniej interweniowały tam dwie karetki pogotowia, straż pożarna oraz włoscy karabinierzy.

Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego po wypadku wszczęła śledztwo. Do Valbrembo wysłano prokuratura.

Sky TG24 powołuje się na świadków, relacjonując ostatnie chwile feralnego lotu. Cessna 152 miała nagle stracić wysokość, zahaczyć o słup energetyczny, a następnie rozbiła się między budynkami mieszkalnymi.

Źródło: Sky TG24





"Wydarzenia": Napad na stację. Po akcji sprawca przemalował auto Polsat News