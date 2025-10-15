W skrócie Samolot z Pete'em Hegsethem na pokładzie zawrócił nad Atlantykiem i awaryjnie wylądował w Wielkiej Brytanii z powodu pęknięcia szyby.

Wszyscy pasażerowie, w tym amerykański minister wojny, są bezpieczni, a incydent został opanowany zgodnie z procedurami.

Pete Hegseth podczas wcześniejszego spotkania NATO deklarował wsparcie dla Ukrainy i gotowość USA do działań przeciw Rosji.

Pete Hegseth brał w środę udział w spotkaniu ministrów obrony NATO w Brukseli. Po południu, amerykański minister wojny wyleciał ze stolicy Belgii na pokładzie rządowego samolotu.

Maszyna, będąc już nad Atlantykiem i mijając Irlandię, nieoczekiwanie zawróciła, kierując się z powrotem w stronę Wielkiej Brytanii. Zmianę linii lotu można było obserwować w serwisie Flight Radar.

Awaryjne lądowanie samolotu z Pete'em Hegsethem na pokładzie

Po tym, jak samolot wylądował w Wielkiej Brytanii, w mediach społecznościowych pojawił się wpis asystenta Hegsetha, Seana Parnella. Ten wyjaśnił, że w drodze powrotnej do USA, na pokładzie doszło do usterki.

"(...) samolot sekretarza wojny Hegsetha nieplanowanie wylądował w Wielkiej Brytanii z powodu pęknięcia w przedniej szybie" - czytamy we wpisie.

Jednocześnie Parnell uspokoił, że nikomu z obecnych w samolocie, nie stało się nic złego. "Wszyscy na pokładzie, w tym sekretarz Hegseth, są bezpieczni" - wskazał.

Asystent Hegsetha podkreślił też, że lądowanie odbyło się "zgodnie ze standardowymi procedurami". Na ten moment nie wiadomo, kiedy podróż sekretarza do Stanów Zjednoczonych zostanie wznowiona.

Wkrótce później wpis w mediach społecznościowych zamieścił też sam Hegseth. "Wszystko dobrze. Dzięki Bogu. Kontynuujemy misję!" - napisał.

Hegseth zapowiada "pokój przez siłę" w Ukrainie

Podczas środowego spotkania ministrów obrony NATO Pete Hegseth przekonywał, że jeśli Rosja nie zakończy wojny w Ukrainie, kraje NATO "podejmą niezbędne kroki, by obciążyć ją kosztami".

- Jeśli będziemy musieli podjąć ten krok, Departament Wojny USA jest gotowy dołożyć swoją cegiełkę w sposób, w jaki tylko Stany Zjednoczone mogą to zrobić - mówił.

Hegseth przekonywal, że choć wojna nie rozpoczęła się za prezydentury Donalda Trumpa, to jej kres nastąpi właśnie za jego kadencji. - Wykorzystajmy więc ten moment, zdecydowanie budujmy pokój w Ukrainie i zaprowadźmy pokój przez siłę - orzekł minister wojny.

