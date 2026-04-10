Awaryjne lądowanie samolotu w Niemczech. Na pokładzie ponad 130 osób
Samolot linii Eurowings musiał awaryjnie lądować w Hamburgu z powodu awarii silnika - poinformowały niemieckie media. Zdarzenie miało miejsce niedługo po starcie. Na pokładzie znajdowało się ponad 130 osób.
- Samolot linii Eurowings musiał awaryjnie lądować w Hamburgu z powodu awarii silnika.
- Na pokładzie maszyny było ponad 130 osób, które bezpiecznie opuściły samolot po lądowaniu.
- Alarm na lotnisku spowodował decyzję o jego zamknięciu.
"Bild" poinformował, że do zdarzenia doszło na lotnisku w Hamburgu w Niemczech. Z relacji dziennika wynika, że samolot typu Airbus linii Eurowings musiał awaryjnie lądować krótko po starcie.
Samolot A319 wyruszył po południu w rejs do Londynu. W pewnym momencie pojawiły się jednak problemy techniczne. Maszyna zawróciła nad Bremą i skierowała się z powrotem do Hamburga.
Awaryjne lądowanie w Niemczech. Samolot miał awarią silnika
Z doniesień "Bilda" wynika, że samolot doznał awarii silnika. Na pokładzie znajdowało się ponad 130 osób.
Na lotnisku pojawiły się zastępy straży pożarnej, które przygotowały się do awaryjnego lądowania i ogłosiły alarm. Służby ratunkowe zajęły pozycje wzdłuż pasa startowego.
Ostatecznie maszyna bezpiecznie wylądowała w Hamburgu. Strażacy i policja zabezpieczyli ją na płycie lotniska. Pasażerom udało się bez problemu opuścić pokład, a następnie zostali oni przewiezieni autobusem z powrotem do terminalu.
Z danych platformy śledzącej loty Flightradar24 wynika, że samolot wystartował z portu w Hamburgu około godziny 13.40 i wylądował ponownie około godz. 14.30.
"Bild" dodał, że ze względu na awaryjne lądowanie maszyny, władze podjęły decyzję o tymczasowym zamknięciu lotniska.
Awaryjne lądowanie w Warszawie. W samolot uderzył piorun
Do równie niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek w Warszawie. Wówczas chwilę po starcie w samolot Polskich Linii Lotniczych LOT uderzył piorun. Maszyna leciała do Stambułu.
Ze względu na sytuację samolot musiał zawrócić. Przed awaryjnym lądowaniem maszyna krążyła jeszcze przez kilkadziesiąt minut z wysuniętym podwoziem, aby spalić paliwo.
- Po wypaleniu paliwa samolot wylądował na lotnisku w Warszawie, gdzie przechodzi inspekcję po uderzeniu pioruna - informował w rozmowie z Interią rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.
W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany. - Pasażerowie zostali przesadzeni do innego samolotu i kontynuują swoją podróż do Stambułu - relacjonował Moczulski.
Źródło: "Bild", Interia