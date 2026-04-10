W skrócie Samolot linii Eurowings musiał awaryjnie lądować w Hamburgu z powodu awarii silnika.

Na pokładzie maszyny było ponad 130 osób, które bezpiecznie opuściły samolot po lądowaniu.

Alarm na lotnisku spowodował decyzję o jego zamknięciu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Bild" poinformował, że do zdarzenia doszło na lotnisku w Hamburgu w Niemczech. Z relacji dziennika wynika, że samolot typu Airbus linii Eurowings musiał awaryjnie lądować krótko po starcie.

Samolot A319 wyruszył po południu w rejs do Londynu. W pewnym momencie pojawiły się jednak problemy techniczne. Maszyna zawróciła nad Bremą i skierowała się z powrotem do Hamburga.

Awaryjne lądowanie w Niemczech. Samolot miał awarią silnika

Z doniesień "Bilda" wynika, że samolot doznał awarii silnika. Na pokładzie znajdowało się ponad 130 osób.

Na lotnisku pojawiły się zastępy straży pożarnej, które przygotowały się do awaryjnego lądowania i ogłosiły alarm. Służby ratunkowe zajęły pozycje wzdłuż pasa startowego.

Ostatecznie maszyna bezpiecznie wylądowała w Hamburgu. Strażacy i policja zabezpieczyli ją na płycie lotniska. Pasażerom udało się bez problemu opuścić pokład, a następnie zostali oni przewiezieni autobusem z powrotem do terminalu.

Z danych platformy śledzącej loty Flightradar24 wynika, że samolot wystartował z portu w Hamburgu około godziny 13.40 i wylądował ponownie około godz. 14.30.

"Bild" dodał, że ze względu na awaryjne lądowanie maszyny, władze podjęły decyzję o tymczasowym zamknięciu lotniska.

Awaryjne lądowanie w Warszawie. W samolot uderzył piorun

Do równie niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek w Warszawie. Wówczas chwilę po starcie w samolot Polskich Linii Lotniczych LOT uderzył piorun. Maszyna leciała do Stambułu.

Ze względu na sytuację samolot musiał zawrócić. Przed awaryjnym lądowaniem maszyna krążyła jeszcze przez kilkadziesiąt minut z wysuniętym podwoziem, aby spalić paliwo.

- Po wypaleniu paliwa samolot wylądował na lotnisku w Warszawie, gdzie przechodzi inspekcję po uderzeniu pioruna - informował w rozmowie z Interią rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany. - Pasażerowie zostali przesadzeni do innego samolotu i kontynuują swoją podróż do Stambułu - relacjonował Moczulski.

Źródło: "Bild", Interia

