W skrócie Samolot szwajcarskich linii lotniczych musiał awaryjnie lądować w Hamburgu z powodu nagłej sytuacji medycznej na pokładzie.

Załoga samolotu podczas lotu ze Sztokholmu do Zurychu wysłała sygnał SOS i przekazała poszkodowanego pasażera pod opiekę medyczną po lądowaniu.

Lot do Zurychu został opóźniony o ponad 70 minut, a linia lotnicza Swiss przeprosiła pasażerów za niedogodności.

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Szwajcarski Airbus lecący ze Sztokholmu do Zurychu został we wtorek rano zmuszony do wykonania nieplanowanego lądowania w Hamburgu - poinformował Blue News.

Z relacji serwisu wynika, że przyczyną był nagły przypadek medyczny dotyczący jednego z pasażerów. Zdarzenie potwierdziła szwajcarska linia lotnicza Swiss.

Niemcy. Szwajcarski samolot wysłał sygnał SOS. Pasażer potrzebował pilnej pomocy

Rzeczniczka Swiss Silvia Exer-Kuhn ujawniła w rozmowie z mediami, że w trakcie lotu załoga samolotu zgłosiła stan zagrożenia na pokładzie. - Załoga wysłała sygnał SOS, aby móc jak najszybciej wylądować - powiedziała.

Z danych serwisu monitorującego ruch lotniczy Flightradar24 wynika, że lot LX1255 wystartował ze Sztokholmu o godz. 6.26. Airbus A320 zmienił kurs w momencie, gdy przelatywał w pobliżu Hanoweru na wysokości około 11 600 metrów.

Ostatecznie przed godziną 7 maszyna wylądowała w Hamburgu. Według linii Swiss na pokładzie znajdowało się 156 pasażerów.

- Pasażer, którego dotyczyła sytuacja, został przekazany pod opiekę medyczną w Hamburgu - wyjaśniła rzeczniczka prasowa linii.

Samolot miał ponad 70 minut opóźnienia. Linia przeprosiła pasażerów

Dalszą podróż rozpoczęto po zatankowaniu maszyny w Hamburgu. Swiss podawało, że ostateczne opóźnienie maszyny może wynieść około 90 minut. Początkowo samolot miał wylądować w Zurychu o godzinie 8.35. Z danych Flightradar24 wynika, że ostatecznie dotarł na lotnisko docelowe o 9.48, czyli z ponad 70-minutowym opóźnieniem.

- Przepraszamy pasażerów za spowodowane niedogodności - powiedziała Silvia Exer-Kuhn.

Rzeczniczka prasowa linii zapewniła przy tym, że "dobrostan i bezpieczeństwo pasażerów oraz członków załogi pozostają najwyższym priorytetem".

Źródło: Blue News



