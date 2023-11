Samolot polskich prywatnych linii lotniczych Enter Air leciał z egipskiej miejscowości Marsa Alam nad Morzem Czerwonym do Katowic. Maszyna musiała jednak awaryjnie lądować w Atenach.

Grecja: Awaria polskiego samolotu. W kokpicie pilotów pękła szyba

Pasażerowie zostali początkowo poinformowani przez załogę, że obniżają pułap i kierują się na lotnisko w greckiej stolicy. Stewardessy nie przekazały od razu powodów manewru, ale po rozmowach w kokpicie kapitana dodały, że doszło do pęknięcia szyby w kabinie pilotów.

Faktycznie, z danych serwisu flightradar24.com wynika, że polska maszyna wyleciała planowo z Egiptu, gdy nagle około godz. 10 czasu polskiego nad Morzem Egejskim zaczęła obniżać pułap , by ostatecznie wylądować w Atenach.

"Samolot spodziewany jest w Katowicach w godzinach wieczornych"

Informacje pana Bartosza potwierdza także komunikat linii Enter Air , który uzyskali dziennikarze tvn24.pl. "Załoga samolotu ENT4236 lecącego z Marsa Alam do Katowic zidentyfikowała w trakcie lotu usterkę i zgodnie z procedurami podjęła decyzję o lądowaniu na innym lotnisku niż docelowe" - czytamy.

W dalszej treści oświadczenia przekazano, że pasażerowie felernego lotu są bezpieczni i oczekują na samolot zastępczy, który leci z Warszawy do Aten. Potwierdza to także flightradar24.com - widać, że z polskiej stolicy do Grecji zmierza samolot o numerze ENT77RK, który planowo wyląduje około godz. 17 czasu polskiego.