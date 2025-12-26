W skrócie Na wyciągu krzesełkowym w ośrodku Zachar Berkut na Ukrainie utknęło niemal 80 osób.

Do akcji ratunkowej skierowano 76 ratowników i 13 jednostek specjalistycznego sprzętu.

Po dwóch godzinach wszystkich pasażerów, w tym 39 dzieci, bezpiecznie ewakuowano.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do incydentu doszło chwilę przed godziną 12 czasu miejscowego na górze Wysoki Wierch w ośrodku narciarskim Zachar Berkut. Wyciąg krzesełkowy w pewnym momencie nagle się zatrzymał na skutek awarii - poinformowała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.

Rozwiń

W wyniku incydentu niemal 80 osób utknęło na wysokości kilku metrów nad ziemią. Na miejsce natychmiast skierowane zostały służby ratunkowe. W ściąganiu na ziemię uwięzionych osób brało udział 76 ratowników i 13 jednostek specjalistycznego sprzętu.

Akcja ratunkowa trwała dwie godziny. Ostatecznie służbom udało się bezpiecznie ściągnąć na ziemię wszystkich 78 pasażerów wyciągu. Wśród nich było 39 dzieci.

Na chwilę obecną nie wiadomo, co było przyczyną awarii.

Awaria wyciągu na Ukrainie. Niemal 80 osób utknęło kilka metrów nad ziemią

Wysoki Wierch to szczyt w Beskidach Skolskich na zachodzie Ukrainy w obwodzie lwowskim. Jego wysokość to 1176 m n.p.m.

Jest to również popularne miejsce turystyczne. Wyciąg krzesełkowy prowadzący na szczyt, który w piątek uległ awarii, jest najdłuższym wyciągiem na Ukrainie.

Zimą miejsce jest popularne wśród narciarzy. W sumie w ośrodku Zachar Berkut znajduje się ponad dziewięć km tras narciarskich, a także hotele, restauracje i place zabaw dla dzieci.

"Wydarzenia": "To nasza własność". Rosjanie nie chcą oddać kluczy gdańskim urzędnikom Polsat News