Awaria wyciągu w Ukrainie. Niemal 80 osób utknęło kilka metrów nad ziemią

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Niemal 80 osób utknęło na wyciągu krzesełkowym w ukraińskim obwodzie lwowskim. Na miejscu trwa akcja służb, które starają się ściągnąć na ziemię osoby zawieszone na wysokości kilku metrów.

Ratownik w specjalistycznym stroju wykonuje akcję ratunkową na wyciągu narciarskim, zwisa na linie tuż nad pustym krzesełkiem, wokół rozciąga się górski krajobraz z zaśnieżonymi szczytami.
Awaria wyciągu krzesełkowego na UkrainiePaństwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych Ukrainymateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Na wyciągu krzesełkowym w ośrodku Zachar Berkut na Ukrainie utknęło niemal 80 osób.
  • Do akcji ratunkowej skierowano 76 ratowników i 13 jednostek specjalistycznego sprzętu.
  • Po dwóch godzinach wszystkich pasażerów, w tym 39 dzieci, bezpiecznie ewakuowano.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do incydentu doszło chwilę przed godziną 12 czasu miejscowego na górze Wysoki Wierch w ośrodku narciarskim Zachar Berkut. Wyciąg krzesełkowy w pewnym momencie nagle się zatrzymał na skutek awarii - poinformowała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.

W wyniku incydentu niemal 80 osób utknęło na wysokości kilku metrów nad ziemią. Na miejsce natychmiast skierowane zostały służby ratunkowe. W ściąganiu na ziemię uwięzionych osób brało udział 76 ratowników i 13 jednostek specjalistycznego sprzętu.

Akcja ratunkowa trwała dwie godziny. Ostatecznie służbom udało się bezpiecznie ściągnąć na ziemię wszystkich 78 pasażerów wyciągu. Wśród nich było 39 dzieci.

Zobacz również:

Ratownicy GOPR Karkonosze zaangażowali się w akcję ratowniczą po zejściu lawiny na lodowcu Stubaier Gletscher
Świat

Lawina w Alpach przysypała turystów. W akcji polscy ratownicy GOPR

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Na chwilę obecną nie wiadomo, co było przyczyną awarii.

    Awaria wyciągu na Ukrainie. Niemal 80 osób utknęło kilka metrów nad ziemią

    Wysoki Wierch to szczyt w Beskidach Skolskich na zachodzie Ukrainy w obwodzie lwowskim. Jego wysokość to 1176 m n.p.m.

    Jest to również popularne miejsce turystyczne. Wyciąg krzesełkowy prowadzący na szczyt, który w piątek uległ awarii, jest najdłuższym wyciągiem na Ukrainie.

    Zimą miejsce jest popularne wśród narciarzy. W sumie w ośrodku Zachar Berkut znajduje się ponad dziewięć km tras narciarskich, a także hotele, restauracje i place zabaw dla dzieci.

    Zobacz również:

    Tatry. Turystka spadła z Koziego Wierchu. Akcja TOPR
    Małopolskie

    Turystka spadła z Koziego Wierchu. W akcji ponad 20 ratowników

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    "Wydarzenia": "To nasza własność". Rosjanie nie chcą oddać kluczy gdańskim urzędnikomPolsat News

    Najnowsze