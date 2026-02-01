Awaria wyciągu podczas siarczystego mrozu. Część narciarzy skakała z wysokości

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Około 50 osób utknęło w sobotę na wyciągu narciarskim w Stepanowie w obwodzie moskiewskim. Gdy kolejka niespodziewanie się zatrzymała, a temperatura spadła do minus 25 stopni Celsjusza, część uwięzionych - jak relacjonowali świadkowie - zdecydowała się na desperacki skok w śnieg, licząc że ten zamortyzuje upadek.

Ratownicy prowadzą akcję ratunkową na wyciągu narciarskim, pomagając osobom uwięzionym na krzesełkach nad ośnieżonym stokiem, w tle zimowy krajobraz górski.
Awaria wyciągu narciarskiego w Stepanowie, około 50 osób utknęło na mrozieX/NextaTV123RF/PICSEL

W skrócie

  • Około 50 osób utknęło na wyciągu narciarskim w Stepanowie w obwodzie moskiewskim przez awarię liny łożyskowej.
  • Część uwięzionych zdecydowała się skoczyć w śnieg z powodu temperatury sięgającej minus 25 stopni Celsjusza.
  • Akcja ratunkowa trwała około dwóch godzin i zakończyła się bez ofiar.
Rosyjskie media podały, że przyczyną zatrzymania wyciągu narciarskiego - o długości 1,1 km - było ześlizgnięcie się liny łożyskowej z rolki nośnej.

Utknęli na kolejce linowej w Rosji. Pomoc dotarła po kilku godzinach

Wskutek zatrzymania kolejki utknęło na niej około 50 narciarzy i snowboardzistów, którzy musieli czekać na pomoc służb. Akcję ratunkową prowadzili pracownicy Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Świadkowie twierdzą, że do zatrzymania wyciągu doszło ok. godz. 15.15 czasu moskiewskiego, a pomoc dotarła na miejsce po dwóch godzinach.

Jak przekazano w komunikacie dla serwisu RBC, ściąganie narciarzy ze stoku przebiegło bez komplikacji i zakończyło się ok. godz. 19. "Akcja ratunkowa została zakończona, wszystkie 50 osób zostało ewakuowanych z kolejki linowej. Nie było ofiar" - poinformował rosyjski resort.

    Niektórzy skakali w śnieg. Mróz był nie do wytrzymania

    Rosyjski portal News przekazał, że ci, którzy nie chcieli czekać na służby, postanowili zeskoczyć z krzesełek wyciągu w grubą warstwę śniegu. "Według świadka jedna dziewczyna mocno uderzyła kolanem w twarz podczas lądowania. Niektórzy ludzie na wysokości źle się czuli" - podali dziennikarze.

    Dziennik "Kommersant" przekazał, że tego dnia na stoku w Stepanowie temperatura powietrza mogła wynosić nawet -25 st. C.

    To nie pierwszy raz, kiedy kolejka w tym ośrodku uległa awarii. Poprzednią zgłoszono w styczniu 2024 roku. Wówczas jednak w jej wyniku do szpitala trafiły dwie osoby, a jedna została opatrzona na miejscu. Ponadto komisja śledcza wszczęła postępowanie karne dotyczący świadczenia usług niespełniających wymogów bezpieczeństwa.

    Źródła: RBC, News, "Kommersant"

