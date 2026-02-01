W skrócie Około 50 osób utknęło na wyciągu narciarskim w Stepanowie w obwodzie moskiewskim przez awarię liny łożyskowej.

Część uwięzionych zdecydowała się skoczyć w śnieg z powodu temperatury sięgającej minus 25 stopni Celsjusza.

Akcja ratunkowa trwała około dwóch godzin i zakończyła się bez ofiar.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rosyjskie media podały, że przyczyną zatrzymania wyciągu narciarskiego - o długości 1,1 km - było ześlizgnięcie się liny łożyskowej z rolki nośnej.

Utknęli na kolejce linowej w Rosji. Pomoc dotarła po kilku godzinach

Wskutek zatrzymania kolejki utknęło na niej około 50 narciarzy i snowboardzistów, którzy musieli czekać na pomoc służb. Akcję ratunkową prowadzili pracownicy Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Świadkowie twierdzą, że do zatrzymania wyciągu doszło ok. godz. 15.15 czasu moskiewskiego, a pomoc dotarła na miejsce po dwóch godzinach.

Jak przekazano w komunikacie dla serwisu RBC, ściąganie narciarzy ze stoku przebiegło bez komplikacji i zakończyło się ok. godz. 19. "Akcja ratunkowa została zakończona, wszystkie 50 osób zostało ewakuowanych z kolejki linowej. Nie było ofiar" - poinformował rosyjski resort.

Niektórzy skakali w śnieg. Mróz był nie do wytrzymania

Rosyjski portal News przekazał, że ci, którzy nie chcieli czekać na służby, postanowili zeskoczyć z krzesełek wyciągu w grubą warstwę śniegu. "Według świadka jedna dziewczyna mocno uderzyła kolanem w twarz podczas lądowania. Niektórzy ludzie na wysokości źle się czuli" - podali dziennikarze.

Rozwiń

Dziennik "Kommersant" przekazał, że tego dnia na stoku w Stepanowie temperatura powietrza mogła wynosić nawet -25 st. C.

To nie pierwszy raz, kiedy kolejka w tym ośrodku uległa awarii. Poprzednią zgłoszono w styczniu 2024 roku. Wówczas jednak w jej wyniku do szpitala trafiły dwie osoby, a jedna została opatrzona na miejscu. Ponadto komisja śledcza wszczęła postępowanie karne dotyczący świadczenia usług niespełniających wymogów bezpieczeństwa.

Źródła: RBC, News, "Kommersant"

Szczucki w ''Gościu Wydarzeń'' o ustawach praworządnościowych: Żurek chce usunąć wszystkich sędziów spoza kontroli jego frakcji sędziowskiej Polsat News Polsat News