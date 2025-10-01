W skrócie Rosyjski ostrzał doprowadził do odcięcia dopływu prądu do elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

Zasilania pozbawiona została konstrukcja ochronna tzw. "Arka", zabezpieczająca uszkodzony reaktor.

Specjaliści pracowali nad przywróceniem dostaw energii po incydencie.

Do awarii doszło w środę po rosyjskim ostrzale ukraińskich terytoriów.

Atak odciął dopływ prądu do elektrowni jądrowej w Czarnobylu, będącej częściowo zniszczonej po katastrofie jądrowej w 1986 roku.

Wojna w Ukrainie. Blackout w Czarnobylu

"W wyniku rosyjskiego ostrzału infrastruktury energetycznej w obwodzie kijowskim, w obiektach elektrowni jądrowej w Czarnobylu doszło do sytuacji awaryjnej" - poinformowało ukraińskie Ministerstwo Energetyki w oświadczeniu.

Resort doprecyzował, że zasilania pozbawiona została konstrukcja ochronna, zwana również "Arką" lub "Sarkofagiem", w której znajdował się uszkodzony reaktor.

"W wyniku przepięć, Nowa Bezpieczna Osłona, kluczowy obiekt izolujący zniszczony czwarty blok energetyczny elektrowni jądrowej w Czarnobylu i zapobiegający przedostawaniu się materiałów radioaktywnych do środowiska, została pozbawiona prądu" - dodano.

Jak w środę wieczorem poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, po kilku godzinach zasilanie w "Arce" udało się przywrócić.

Elektrownia w Czarnobylu bez prądu. Zełenski reaguje

Do sprawy odniósł się również prezydent Ukrainy. "Rosyjski atak na jedną z naszych podstacji energetycznych w Sławutyczu spowodował trwającą ponad trzy godziny przerwę w dostawie prądu w obiektach byłej elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Dotyczyło to również Nowej Bezpiecznej Osłony" - napisał Wołodymyr Zełenski.

"Kluczowe jest, aby kraje europejskie, Stany Zjednoczone oraz państwa G7 i G20 podjęły realne działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w możliwie najszerszym zakresie. Aby chronić ludzkie życie, konieczna jest zdecydowana reakcja i odpowiednia presja na Rosję" - dodał we wpisie Zełenski.

Czarnobyl. Czym jest Nowa Bezpieczna Powłoka?

"Arka" (nazywana także "Nową Bezpieczną Powłoką" lub "Sarkofagiem"), której budowę ukończono w 2016 roku, to duża, przypominająca tarczę konstrukcja, otaczająca reaktor bloku czwartego i zapobiegająca uwolnieniu materiałów radioaktywnych do środowiska.

Jak informowały ukraińskie władze, atak rosyjskiego drona uszkodził konstrukcję w lutym, ale nie spowodował wzrostu promieniowania w okolicy.

