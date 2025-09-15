Awaria systemu Starlink. Wielkie problemy z łącznością w Ukrainie
System łączności satelitarnej Starlink na kilkadziesiąt minut przestał działać, powodując poważne utrudnienia dla walczącej Ukrainy. Jak relacjonował dowódca Ukraińskich Sił Bezzałogowych Robert Brovdi, awaria dotyczyła "całej linii frontu". Przypomnijmy, system Starlink zapewnia dostęp do szerokopasmowego internetu.
Starlink, czyli globalny system satelitarny stworzony przez należącą do Elona Muska amerykańską firmę SpaceX, dostarcza na całym świecie szerokopasmowy internet, m.in. dla walczącej Ukrainy.
"Starlink doświadcza obecnie przerwy w świadczeniu usług. Nasz zespół bada przyczynę problemu" - napisano w poniedziałek rano w krótkim komunikacie na stronie internetowej.
Dowódca Ukraińskich Sił Bezzałogowych Robert Brovdi poinformował, że na całej linii frontu odnotowano poważną awarię systemu łączności satelitarnej. Po godz. 8 czasu lokalnego wojskowy przekazał nowy komunikat o stopniowym przywracaniu łączności.
Awaria trwała kilkadziesiąt minut i została rozwiązana - podała strona Downdetector. Na razie nie znamy przyczyny problemów.
Awaria systemu Starlink uderzyła w Ukraińców. Problemy z komunikacją
Podobna awaria miała miejsce w nocy z 24 na 25 lipca. Starlink przestał działać na okres około dwóch i pół godziny.
"Przepraszamy za czasowe przerwy w dostępie do usługi. Staramy się dostarczać wysoce niezawodną sieć. Całkowicie rozwiążemy problem i upewnimy się, że nie wystąpi on ponownie" - przekazał wówczas wiceprezes Starlinka Michael Nicolls.
Lipcowa awaria również sprawiła kłopoty ukraińskiej armii. Wystąpiły problemy z komunikacją między jednostkami. "Misje bojowe musiały zostać przeprowadzone bez dostępu do transmisji na żywo" - przekazał Robert Brovdi. "Musimy wziąć to pod uwagę i zdywersyfikować nasze systemy komunikacji" - zaapelował wojskowy.
System Starlink. Sieć satelitów umożliwia szybki dostęp do internetu
Satelity systemu Starlink tworzą sieć, umożliwiając szybki dostęp do internetu w regionach o ograniczonej infrastrukturze naziemnej - na obszarach wiejskich oraz w sytuacjach kryzysowych (konflikty zbrojne, klęski żywiołowe).
Do kwietnia 2025 roku na orbicie znajdowało się ponad 7 tys. satelitów. Firma SpaceX zapowiedziała rozbudowę sieci do 42 tys. satelitów.
Źródło: Reuters, UNIAN