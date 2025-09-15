Starlink, czyli globalny system satelitarny stworzony przez należącą do Elona Muska amerykańską firmę SpaceX, dostarcza na całym świecie szerokopasmowy internet, m.in. dla walczącej Ukrainy.

"Starlink doświadcza obecnie przerwy w świadczeniu usług. Nasz zespół bada przyczynę problemu" - napisano w poniedziałek rano w krótkim komunikacie na stronie internetowej.

Dowódca Ukraińskich Sił Bezzałogowych Robert Brovdi poinformował, że na całej linii frontu odnotowano poważną awarię systemu łączności satelitarnej. Po godz. 8 czasu lokalnego wojskowy przekazał nowy komunikat o stopniowym przywracaniu łączności.

Awaria trwała kilkadziesiąt minut i została rozwiązana - podała strona Downdetector. Na razie nie znamy przyczyny problemów.

Podobna awaria miała miejsce w nocy z 24 na 25 lipca. Starlink przestał działać na okres około dwóch i pół godziny.

"Przepraszamy za czasowe przerwy w dostępie do usługi. Staramy się dostarczać wysoce niezawodną sieć. Całkowicie rozwiążemy problem i upewnimy się, że nie wystąpi on ponownie" - przekazał wówczas wiceprezes Starlinka Michael Nicolls.

Lipcowa awaria również sprawiła kłopoty ukraińskiej armii. Wystąpiły problemy z komunikacją między jednostkami. "Misje bojowe musiały zostać przeprowadzone bez dostępu do transmisji na żywo" - przekazał Robert Brovdi. "Musimy wziąć to pod uwagę i zdywersyfikować nasze systemy komunikacji" - zaapelował wojskowy.

Satelity systemu Starlink tworzą sieć, umożliwiając szybki dostęp do internetu w regionach o ograniczonej infrastrukturze naziemnej - na obszarach wiejskich oraz w sytuacjach kryzysowych (konflikty zbrojne, klęski żywiołowe).

Do kwietnia 2025 roku na orbicie znajdowało się ponad 7 tys. satelitów. Firma SpaceX zapowiedziała rozbudowę sieci do 42 tys. satelitów.

Źródło: Reuters, UNIAN

