Awaria sparaliżowała kolej w Katalonii. Władze mówią o sabotażu

Dwukrotna awaria systemów komputerowych w centrum sterowania Adif sparaliżowała w poniedziałek rano ruch pociągów w Katalonii. Incydenty, do których doszło w krótkim odstępie czasu, są obecnie badane przez służby. Minister transportu Oscar Puente nie wyklucza sabotażu ani cyberataku.

Nowoczesny pociąg pasażerski stojący na peronie w przestronnej hali dworca z przeszklonym dachem, w tle historyczna architektura budynku dworca i niewielka grupa osób.
Dwukrotna awaria kolei w Katalonii (zdj. ilustracyjne)Sergi ReboredoAgencja FORUM

W poniedziałkowy poranek w Katalonii kursowanie pociągów Rodalies i Media Distancia zostało dwukrotnie zawieszone z powodu awarii systemów komputerowych w centrum sterowania Adif w Barcelonie.

Wcześniej przez pięć dni ruch w tej części Hiszpanii był wstrzymywany ze względów bezpieczeństwa po wykryciu ryzyka osunięć ziemi i skał.

Po tygodniu utrudnień, w poniedziałek o godz. 6.00 rozpoczęto stopniowe przywracanie ruchu pociągów. Niespełna pół godziny później operator ogłosił jednak całkowite zawieszenie połączeń sieci kolejowej Rodalies.

Hiszpania. System zawiódł dwukrotnie. Pociągi ruszały i się zatrzymywały

Około godz. 7.05 Renfe (Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles, czyli hiszpański państwowy operator kolejowy) przekazał, że problem został usunięty i możliwe jest wznowienie kursów. Kilkanaście minut później usterka pojawiła się jednak ponownie, co doprowadziło do kolejnego zatrzymania ruchu.

    Dopiero około 7.35 Adif potwierdził trwałe usunięcie awarii i rozpoczęcie stopniowego przywracania połączeń. - To sytuacja porównywalna do awarii centralnego systemu sygnalizacji świetlnej w dużym mieście. Wszystko się wyłącza, a potem stopniowo wraca do działania - tłumaczył rzecznik Renfe Antonio Carmona, cytowany przez katalońskie media.

    Adif, czyli Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, to przedsiębiorstwo państwowe podległe Ministerstwu Transportu, odpowiedzialne za zarządzanie większością infrastruktury kolejowej w Hiszpanii.

    Poważne utrudnienia i korki. Kierowcy utknęli na wjazdach do Barcelony

    Renfe przyznało, że po porannych awariach występowały "rozległe zakłócenia" w ruchu kolejowym, a normalizacja sytuacji potrwa kilka godzin. Dla wielu pasażerów oznaczało to konieczność zmiany planów i rezygnację z podróży pociągiem.

    Skutki chaosu były widoczne także na drogach. Według katalońskich służb drogowych na wjazdach do Barcelony utworzyły się korki sięgające nawet 15 kilometrów, a natężenie ruchu wzrosło o około 2 proc. w porównaniu do przeciętnego o tej porze.

      Katalonia. Śledztwo trwa. Minister nie wyklucza sabotażu ani cyberataku

      Minister transportu Oscar Puente w rozmowie z publiczną telewizją TVE (La 1) przyznał, że przyczyny awarii są nadal analizowane.

      - Doszło do dwóch przerw w bardzo krótkim czasie. To każe rozważać wszystkie hipotezy, w tym sabotaż lub cyberatak - zaznaczył, podkreślając jednocześnie, że nie chce "podsycać spekulacji".

      Podobne stanowisko przedstawił dyrektor ds. komunikacji Adif Salvador Almenar na antenie Catalunya Radio. - Nie wykluczamy żadnej opcji. Nie wiemy jeszcze, co dokładnie się stało - powiedział, dodając, że wstrzymanie ruchu było konieczne ze względów bezpieczeństwa.

      Źródła: 20minutos, rtpa, infobae

