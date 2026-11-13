Globalna awaria Microsoftu wywołała globalne reperkusje. Według serwisu Downdetector zgłoszenia dotyczące awarii w ciągu ponad godziny napłynęły z 74 krajów i regionów śwata.

Microsoft. Wielka awaria systemów w różnych częściach świata

Pierwsze informacje o awarii Microsoft przekazał w czwartek wieczorem. Jak wówczas podano, użytkownicy mogli nie być w stanie połączyć się z usługami takimi jak: Microsoft Teams, SharePoint Online, czy Microsoft Copilot 365.

Z godziny na godzinę doniesienia o awarii zaczęły napływać z coraz to nowych zakątów świata.

Mapa opublikowana przez serwis Downdetector na platformie X pokazuje, że awaria dotknęła użytkowników w obu Amerykach oraz niektórych częściach Europy, Azji i Afryki.

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Awaria Microsoft. Skutki odczuwane dookoła świata

Linie lotnicze w Indiach ostrzegły, że zapytania klientów mogą nie być rozpatrywane, Nowa Zelandia poinformowała, że awaria spowodowała wstrzymanie przetwarzania wniosków wizowych, a Japonia przestrzega, że skutki awarii będą poważne - wylicza agencja AFP.

O "poważnym wpływie" na brytyjską służbę zdrowia informowali z kolei tamtejsi związkowcy z NHS (National Health Service).

W norweskim parlamencie, Stortingu, przestała prawidłowo działać nie tylko poczta elektroniczna, ale również narzędzia do spotkań i pracy przez internet.

"(Awaria Microsoftu) to wyraźna ilustracja problemów z cyfrowym uzależnieniem od globalnych korporacji" - skomentował w minister cyfryzacji wicepremier Krzysztof Gawkowski., otwiera się w nowym oknie

Jak komentuje w rozmowie z Interią Adam Gąsiorski, specjalista w zakresie IT, awarie - mimo rozwoju nowych technologii - są w zasadzie nieuniknione.

- Zdarzały się i będą się zdarzać - mówi. I zwraca uwagę, że dziś "rozwiązania technologiczne są coraz bardziej złożone, zintegrowane ze sobą i tworzone przez wielu ludzi na całym świecie". - Ujawnienie się słabości zdaje się być tylko kwestią czasu - wskazuje.

Awaria Microsoftu. Co było przyczyną?

W piątek rano Microsoft, cytowany przez AFP, wskazał, że "nie jest świadoma żadnej złośliwej aktywności, która mogłaby być przyczyną tego incydentu". Firma przypisała zakłócenia "zwiększonemu obciążeniu" swojej infrastruktury.

Przekazano także, że po zastosowaniu poprawki oprogramowania "zauważono pozytywne rezultaty w zakresie stabilności serwerów", a firma pracuje nad rozszerzeniem wprowadzonej poprawki.

Dodano jednak, że pomimo wdrożonych działań naprawczych ma trudności z pełnym przywróceniem usług.

Awaria Microsoft. Co z programem Outlook i mailami?

Z informacji Microsoftu wynika, że firma wydłuży limit czasu oczekiwania na wiadomości e-mail do 48 godzin, by "zapewnić ochronę opóźnionych wiadomości w trakcie trwającego przywracania usług".

O co chodzi? Limit czasu oczekiwania na maile to maksymalny czas, przez jaki serwer pocztowy, taki jak Outlook, będzie czekał na otrzymanie wiadomości, zanim zwróci komunikat o błędzie.

Globalna awaria a użytkownik. "Nie powinniśmy też wykluczyć najgorszych scenariuszy"

Jak zauważa Gąsiorski, niezależnie od tego, czy skutki awarii dotyczą dużego przedsiębiorstwa czy każdego z nas osobiście, warto przygotować plan na te "rzadkie, aczkolwiek dotkliwe chwile".

- Przede wszystkim chodzi o rozwiązania zastępcze, np. jak skomunikować się z bliskimi. Nie powinniśmy też wykluczyć najgorszych scenariuszy, takich jak utrata konta lub unikalnych danych w następstwie awarii - mówi i zwraca uwagę na przygotowywanie kopii zapasowych.

- Nawet niezbyt aktualna kopia danych, np. zdjęcia z archiwum domowego sprzed miesiąca, jest lepsza niż zupełna utrata własnych danych. Całe szczęście istnieje wiele rozwiązań ułatwiających to zadanie, przystępnych w obsłudze nie tylko dla specjalistów IT - wskazuje. Zwraca też uwagę, by zabezpieczanych danych nie składować w miejscu, które też ucierpi na skutek awarii. - Czyli nie na drugim dysku w komputerze, gdybyśmy mieli stracić komputer, albo nie w chmurze tego samego dostawcy, który świadczy nam usługi każdego dnia - mówi.

Suwerenności cyfrowa. "Co jeśli Trump...?"

Awaria systemów Microsoftu ma miejsce, gdy w Europie trwa dyskusja na temat suwerenności cyfrowej.

Dyskusję tę w czerwcu wywołała decyzja rządu USA, że firma Antropic musi blokować najnowsze modele AI dla użytkowników zagranicznych.

"Co jeśli następnym razem, gdy prezydent Donald Trump przypomni sobie, by nakazać Microsoftowi zamknięcie niektórych usług? Z dnia na dzień nasze e-maile i narzędzia konferencyjne mogą zostać sparaliżowane, i to nie tylko Microsoft: 80 procent usług chmurowych używanych w Europie należy do amerykańskich firm. Myśliwce Bundeswehry F-35 również zależą od aktualizacji oprogramowania pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. W rzeczywistości od dawna jest jasne, że Europa musi ograniczyć i ulepszyć swoje zależności od USA - także cyfrowo" - komentowała wówczas na łamach "Süddeutsche Zeitung" Alexandra Föderl-Schmid.

Dziś wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że resort pracuje nad wdrażaniem rozwiązań typu open source w administracji publicznej. "Zróżnicowanie dostawców i oparcie się na rozwiązaniach otwartych pozwala na ograniczenie ryzyk (cyfrowego uzależnienia od globalnych korporacji)" - napisał w serwisie X.



