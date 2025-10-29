W skrócie W środę wieczorem doszło do globalnej awarii usług Microsoft oraz Amazon Web Services, przez co użytkownicy skarżyli się na problemy z popularnymi aplikacjami.

Przyczyną zakłóceń była nieumyślna zmiana konfiguracji, która dotknęła między innymi usługę Azure Front Door.

Tysiące zgłoszeń napłynęły do serwisu Downdetector, a Microsoft opublikował oficjalny komunikat dotyczący awarii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W środę klienci korzystający z usług chmury Microsoft doświadczyli zakłóceń w działaniu usług po tym, jak firma poinformowała, że "nieumyślna zmiana konfiguracji" wpłynęła na jej popularną usługę Azure.

Błąd, który pojawił się wieczorem czasu polskiego, wpłynął na działanie Azure Front Door, usługi sieciowej firmy służącej do dostarczania treści, z której korzystają klienci korporacyjni w celu optymalizacji wydajności aplikacji.

Monitorujący globalne awarie serwis Downdetector otrzymał ponad 6 tys. zgłoszeń i wykazał problemy w wielu witrynach internetowych obsługujących klientów, w tym Xbox, Alaska Airlines i sieć handlowa Costco.

Awaria usług platformy Azure. Komunikat Microsoftu

"Badamy problem dotyczący kilku usług platformy Azure. Klienci mogą napotkać problemy z dostępem do usług. Aktualizacje są udostępniane za pośrednictwem statusu platformy Azure" - przekazał Microsoft w oświadczeniu.

Rozwiń

Awaria globalnych systemów. Kolejny incydent w ciągu tygodnia

To kolejna awaria informatycznego giganta w ciągu zaledwie tygodnia. Kilka dni temu Amazon Web Services (ASW) borykał się z usterką, która czasowo uniemożliwiła korzystanie ze znanych stron internetowych.

AWS jest liderem rynku przetwarzania w chmurze, a tuż za nim plasuje się Azure firmy Microsoft, a na trzecim miejscu znajduje się Google Cloud. Firmy, rządy i konsumenci na całym świecie polegają na ich infrastrukturze w zakresie działalności online.

Źródło: AFP

Gajewska o Ziobrze: Boi się tego, że odpowie za swoje czyny Polsat News Polsat News