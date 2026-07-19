Awaria Facebooka. Użytkownicy nie mają dostępu do swoich kont

Pierwsze zgłoszenia o awarii Facebooka zaczęły napływać do serwisów monitorujących stan usług online po godz. 9. Użytkownicy od rana zgłaszają problemy z logowaniem, ładowaniem treści i wysyłaniem wiadomości.

Facebook. Komunikat "konto tymczasowo niedostępne"

Wielu użytkownikom wyświetla się następujący komunikat: "Twoje konto jest tymczasowo niedostępne z powodu wystąpienia problemu na stronie. Spodziewamy się, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Spróbuj ponownie za kilka minut".

Jak donosi Spider's Web, awaria może mieć większy zasięg i dotyczyć także innych serwisów, których właścicielem jest Meta, jak Whatsapp oraz Instagram.

Facebook nie działa. Awaria ma charakter globalny

Facebook nie działa zarówno w aplikacji mobilnej, jak i przeglądarce. Media branżowe donoszą, że awaria ma charakter globalny.

Meta na razie nie odniosła się do sprawy. Jednak zazwyczaj w takich przypadkach amerykański gigant technologiczny publikuje komunikat dopiero po ustabilizowaniu usług.

W poprzednich globalnych awariach (np. 5 marca 2024 r. i 12 czerwca 2026 r.) firma informowała jedynie o "problemie technicznym", bez ujawniania szczegółów infrastrukturalnych.

Meta Platforms to amerykański konglomerat technologiczny, właściciel m.in. Facebooka, Instagrama, Messengera, WhatsAppa. Przedsiębiorstwo, kierowane przez Marka Zuckerberga, rozwija także technologie sztucznej inteligencji i rzeczywistości wirtualnej oraz rozszerzonej.





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