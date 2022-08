Awaria elektrowni jądrowej w Szwecji. Jeden z reaktorów wyłączony

Szwecja zmuszona do wyłączenia jednego z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej Ringhals pod Goeteborgiem. Jak tłumaczą władze, wszystko z powodu awarii. Przestój potrwa co najmniej do 30 listopada.

Zdjęcie Szwecja: Awaria w elektrowni jądrowej pod Goeteborgiem / BJORN LARSSON ROSVALL / SCANPIX-SWEDEN / AFP / AFP