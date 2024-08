Autokar z pielgrzymami wpadł do rzeki. Wiele zabitych i rannych

Wypadek miał miejsce w pobliżu miejscowości Abukhaireni w dystrykcie Tanahun. To ok. 120 km na zachód od stolicy Nepalu, Katmandu. Według wstępnych ustaleń autokar w pewnym momencie zsunął się z trasy i wpadł do rwącej rzeki Marsyangdi, zatrzymując się na jej brzegu.