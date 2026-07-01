W skrócie Co najmniej 46 osób odniosło obrażenia, a cztery są w stanie krytycznym po wypadku autokaru w centrum Katalonii, gdzie pojazd z 55 pasażerami uderzył w budynek w Lleidzie.

Autokar wiozący 55 pasażerów uderzył w fasadę rządowego budynku, kierowca nie odniósł obrażeń, a jego instruktor doznał amputacji kończyny.

Większość poszkodowanych została opatrzona na miejscu, 13 osób trafiło do szpitala Arnau de Vilanova, a pozostali do centrum pomocy CUAP.

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Do zdarzenia doszło w Lleidzie tuż po godzinie 7 w środę. Jak przekazały hiszpańskie media, z niewyjaśnionych przyczyn międzymiastowy autokar przewożący 55 pasażerów uderzył w fasadę rządowego budynku.

Okoliczności zdarzenia są na razie badane, jze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem.

Głos w sprawie zabrał burmistrz miasta Felix Larrosa. - Jesteśmy załamani. Gdyby wydarzyło się to trochę później, mogłoby być jeszcze gorzej - powiedział, nazywając katastrofę "najpoważniejszym wypadkiem w historii Lleidy".

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Burmistrz zdradził też więcej szczegółów na temat samego kierowcy. Jak przekazał, mężczyzna dopiero niedawno dołączył do zespołu przewoźnika, a w chwili wypadku na pokładzie towarzyszył mu instruktor, który w wyniku wypadku doznał amputacji kończyny. Sam kierowca nie odniósł obrażeń fizycznych.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano 11 jednostek straży pożarnej i śmigłowiec ratunkowy.

Hiszpański portal The Olive Press doprecyzował, że większość rannych została opatrzona na miejscu, 13 przewieziono do szpitala Arnau de Vilanova, a pozostali zostali przewiezieni do centrum pomocy doraźnej CUAP w Lleidzie. Jak opisują media, kierowca "doznał szoku".

Źródło: The Olive Press





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