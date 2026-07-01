Autokar wbił się w ścianę budynku. Blisko 50 osób rannych w Katalonii
Co najmniej 46 osób zostało rannych, cztery z nich są w stanie krytycznym po wypadku z udziałem autokaru w centrum Katalonii. Pojazd z 55 pasażerami na pokładzie uderzył w rządowy budynek w Lleidzie. Służby ustalają, dlaczego kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Burmistrz miasta nazwał katastrofę "najpoważniejszym wypadkiem w historii" Lleidy.
W skrócie
- Co najmniej 46 osób odniosło obrażenia, a cztery są w stanie krytycznym po wypadku autokaru w centrum Katalonii, gdzie pojazd z 55 pasażerami uderzył w budynek w Lleidzie.
- Autokar wiozący 55 pasażerów uderzył w fasadę rządowego budynku, kierowca nie odniósł obrażeń, a jego instruktor doznał amputacji kończyny.
- Większość poszkodowanych została opatrzona na miejscu, 13 osób trafiło do szpitala Arnau de Vilanova, a pozostali do centrum pomocy CUAP.
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Do zdarzenia doszło w Lleidzie tuż po godzinie 7 w środę. Jak przekazały hiszpańskie media, z niewyjaśnionych przyczyn międzymiastowy autokar przewożący 55 pasażerów uderzył w fasadę rządowego budynku.
Okoliczności zdarzenia są na razie badane, jze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem.
Głos w sprawie zabrał burmistrz miasta Felix Larrosa. - Jesteśmy załamani. Gdyby wydarzyło się to trochę później, mogłoby być jeszcze gorzej - powiedział, nazywając katastrofę "najpoważniejszym wypadkiem w historii Lleidy".
Katastrofa w Hiszpanii. Kierowca podróżował z instruktorem
Burmistrz zdradził też więcej szczegółów na temat samego kierowcy. Jak przekazał, mężczyzna dopiero niedawno dołączył do zespołu przewoźnika, a w chwili wypadku na pokładzie towarzyszył mu instruktor, który w wyniku wypadku doznał amputacji kończyny. Sam kierowca nie odniósł obrażeń fizycznych.
Na miejsce zdarzenia zadysponowano 11 jednostek straży pożarnej i śmigłowiec ratunkowy.
Hiszpański portal The Olive Press doprecyzował, że większość rannych została opatrzona na miejscu, 13 przewieziono do szpitala Arnau de Vilanova, a pozostali zostali przewiezieni do centrum pomocy doraźnej CUAP w Lleidzie. Jak opisują media, kierowca "doznał szoku".
Źródło: The Olive Press