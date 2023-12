Na przystanku w Monachium czekałem, aż przyjedzie miejski autobus linii "53". Byłem niemało zaskoczony, gdy pojazd się pojawił z niespodzianką, czyli doczepioną do niego osobową przyczepą . W Polsce to rozwiązanie obecnie niespotykane - zdarza się jedynie, że autobus ciągnie za sobą przyczepę np. z rowerami , lecz miejsca dla ludzi tam nie ma.

Z ciekawością wsiadłem do przyczepy, bo taka okazja mogła się długo nie powtórzyć. Jej wnętrze na pierwszy rzut oka wyglądało jak zwykły miejski autobus : z siedzeniami, poręczami czy miejscem na wózki. Odróżniało się jednak czoło, bo tam - zamiast kabiny dla kierowcy - zainstalowano krzesła odwrócone tyłem do kierunku jazdy . Nad nimi była szyba, a jeszcze wyżej elektroniczna tablica z informacją pasażerską.

Autobusy z przyczepą. Są w Monachium, dlaczego nie w Polsce?

Poseł pytał o osobowe przyczepy. Resort odpowiedział: Są mniej bezpieczne

Ministerstwo podeszło sceptycznie do takich argumentów. Jego wiceszef Rafał Weber powołał się na wnioski z konsultacji z przewoźnikami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za dopuszczanie pojazdów do ruchu. "Wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania w transporcie drogowym mogłoby znacząco wpłynąć na pogorszenie bezpieczeństwa uczestników ruchu " - przekonywał.

Weber podkreślał też, iż pomysł nie wywołał dużego zainteresowania wśród firm transportowych , a ponadto mogłyby pojawić się trudności z unijną homologacji dla przyczep. Przyznał, że takie pojazdy jeżdżą w Niemczech , lecz wskazał, że w tym państwie dopuszczono do ruchu zaledwie około 150 takich zestawów, a więc niewiele. Dodatkowo jeżdżą one na wybranych trasach.

