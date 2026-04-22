Autobus zaczął toczyć się w stronę turystów. Zginęli pasażerowie z Ukrainy

Alicja Krause

Co najmniej dwie osoby zginęły, a 16 zostało rannych w wypadku, do którego doszło w środę rano w pobliżu przejścia granicznego Małko Tyrnowo na drodze z Burgas (Bułgaria). Jak informuje portal Novinite, autobus zatrzymał się, kiedy w baku zabrakło paliwa. Gdy pasażerowie wysiedli, pojazd niespodziewanie zaczął staczać się w ich kierunku.

Mapa Bułgarii, po lewej stronie zdjęcie przewróconego autokaru.
Tragiczny wypadek w Bułgarii. Zginęli pasażerowie z Ukrainy

W skrócie

  • Co najmniej dwie osoby zginęły, a 16 zostało rannych w wypadku autobusu w pobliżu przejścia granicznego Małko Tyrnowo przy granicy z Turcją.
  • Autobus z 37 pasażerami i dwoma kierowcami zatrzymał się z powodu braku paliwa, a po opuszczeniu pojazdu przez pasażerów autobus niespodziewanie zaczął się staczać i uderzył w grupę ludzi.
  • Kierowca autobusu został zatrzymany przez policję, a śledztwo ma wyjaśnić przyczyny zdarzenia.
W autobusie znajdowało się 37 pasażerów oraz dwóch kierowców. Wszyscy byli obywatelami Ukrainy. Pojazd zatrzymał się w pobliżu przejścia granicznego Małko Tyrnowo przy granicy z Turcją z uwagi na to, że zabrakło paliwa.

Pasażerowie wysiedli z autobusu i zgromadzili się tuż za nim. Nagle pojazd niespodziewanie zaczął się staczać i uderzył w grupę ludzi. Uderzenie okazało się śmiertelne dla dwóch osób, kolejnych 16 pasażerów zostało rannych.

Jak poinformował portal Novinite, niektórzy doznali poważnych obrażeń. Zespoły ratunkowe przetransportowały sześć osób do szpitali w Burgas. Pozostali uczestnicy zdarzenia zostali tymczasowo zakwaterowani w lokalnym ośrodku pomocy, gdzie zapewniono im opiekę oraz niezbędne zaopatrzenie.

Kierowca autobusu został zatrzymany przez funkcjonariuszy Regionalnego Departamentu Policji w Małko Tyrnowie. W sprawie trwa śledztwo, które ma wyjaśnić, dlaczego pojazd nagle ruszył z miejsca.

Źródło: Novinite

