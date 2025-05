Autobus z pielgrzymami spadł w przepaść. Zginęło 21 osób

Autobus przewożący 75 buddyjskich pielgrzymów na Sri Lance z niewyjaśnionych przyczyn spadł do wąwozu. Zginęło co najmniej 21 osób, a 30 odniosło obrażenia. To najpoważniejszy wypadek w kraju od 20 lat.