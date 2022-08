Autobus wjechał w cysternę i spłonął w Pakistanie. Co najmniej 20 ofiar

Co najmniej 20 osób zginęło, a 6 jest w ciężkim stanie w szpitalach w wyniku wypadku, do którego doszło na autostradzie we wschodnim Pakistanie nieopodal miasta Jalalpur Peerwala w prowincji Pendżab. Autobus wjechał w cysternę z paliwem i stanął w płomieniach.

Zdjęcie Zginęło co najmniej 20 osób / Stringer/Xinhua News / East News