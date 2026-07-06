W skrócie Autobus jadący na trasie Warszawa – Tallinn wypadł z drogi na Litwie, a część pasażerów została ranna i trafiła do szpitali.

Według wstępnych ustaleń do wypadku doszło z powodu złych warunków atmosferycznych na drodze A5 w pobliżu Rudiszkiai.

Litewska policja prowadzi postępowanie dotyczące naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz ustala dokładną liczbę poszkodowanych i charakter ich obrażeń.

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Do wypadku doszło około godz. 2:10 czasu lokalnego (1:10 w Polsce) na drodze A5 Mariampol - Kowno, w pobliżu miejscowości Rudiszkiai w rejonie mariampolskim. Jak poinformował Departament Policji Litwy, autobus marki Scania zjechał do rowu. Według wstępnych ustaleń przyczyną były złe warunki atmosferyczne.

Autobusem podróżowało 20 pasażerów - obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Portal Marijampoleplius.lt poinformował, że 16 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitali w Mariampolu i Wyłkowyszkach na badania, jednak ich życiu nic nie zagraża.

Litewska policja przekazywała początkowo, że trwa ustalanie liczby poszkodowanych oraz charakteru odniesionych przez nich obrażeń.

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W związku ze zdarzeniem wszczęto postępowanie dotyczące naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które doprowadziło do wypadku skutkującego obrażeniami ciała.

Na razie nie przekazano szczegółowych informacji o stanie zdrowia poszkodowanych. Litewskie służby prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności wypadku.

Interia zwróciła się do FlixBusa z pytaniami dotyczącymi okoliczności wypadku oraz działań podjętych wobec pasażerów. Do momentu publikacji artykułu przewoźnik nie udzielił nam odpowiedzi.





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