Auto uderzyło w samolot. Chwile grozy na lotnisku w Monachium

Jan Nalepa

Jan Nalepa

Na lotnisku w Monachium doszło do nietypowego wypadku. Samochód firmy sprzątającej uderzył w silnik samolotu, a następnie schody dla pasażerów. Kierowca został zabrany do szpitala przy pomocy helikoptera medycznego. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura.

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Samolot kołuje przy terminalu lotniska w Monachium, widoczne pomosty i ogon innej maszyny.
Niemcy. Nietypowy wypadek na lotnisku w Monachium. Samolot zderzył się z samochodemKARL-JOSEF HILDENBRAND/ DPAAFP

Jak donosi monachijska policja w sobotę nad ranem samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Do nietypowego wypadku doszło w sobotę około godz. 3.

Pojazd, należący do firmy sprzątającej uderzył najpierw w silnik zaparkowanej maszyny, a następnie wjechał w schody wejściowe dla pasażerów.

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Niemcy. Samochód wjechał w samolot. Kierowca mógł mieć problemy zdrowotne

W wyniku kolizji kierowca doznał poważnych obrażeń i został śmigłowcem przetransportowany do szpitala. Jak powiedziała rzeczniczka monachijskiej policji, przed kolizją kierowca mógł mieć "problemy zdrowotne", jednak śledczy zajmują się ustaleniem bezpośredniej przyczyny wypadku.

Jak dodał lokalny dziennik Münchner Merkur w sprawę zaangażowała się prokuratura w Landshut, która zleciła sporządzenie ekspertyzy dotyczącej zdarzenia.

Biuro prasowe policji podkreśliło, że w żadnym momencie nie było zagrożenia dla innych osób. Wypadek nie miał również wpływu na ruch lotniczy. Na lotnisku w Monachium obowiązuje zakaz lotów nocnych między północą a godz. 5:00 rano.

Źródło: PAP

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