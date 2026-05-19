Autem wjechał w przechodniów. Nowe informacje po ataku we Włoszech

Mateusz Balcerek

Mężczyzna, który wjechał samochodem w osiem osób w Modenie, został oskarżony o "wielokrotne akty przemocy", lecz nie o terroryzm - poinformowały we wtorek włoskie media. Sprawca ataku w przeszłości leczył się psychiatrycznie.

Ratownicy medyczni pomagają poszkodowanym na chodniku w Modenie; obok stoi karetka z włączonymi światłami.
Modena. Kierowca z premedytacją wjechał w ludzi na chodnikuGIORGIA BASSOLIAFP

W skrócie

  • Mężczyzna, który wjechał samochodem w osiem osób w Modenie, został oskarżony o wielokrotne akty przemocy, a nie o terroryzm, i w przeszłości leczył się psychiatrycznie.
  • Prokuratura nie dopatrzyła się motywów terrorystycznych ani premedytacji, a sędzia zarządził obserwację kierowcy z możliwością przeniesienia do specjalistycznego ośrodka.
  • Cztery osoby są poważnie ranne, w tym kobieta po amputacji obu nóg; sprawca po ucieczce zranił nożem jednego z przechodniów, a kilka osób nadal przebywa w szpitalu.
W sobotnim zdarzeniu z udziałem 31-letniego kierowcy marokańskiego pochodzenia osiem osób ucierpiało. Wśród nich była Polka.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wskazało na "psychiatryczny" aspekt działań Salima el Koudriego. Służby ustaliły, iż mężczyzna leczył się w przeszłości z powodu "zaburzeń osobowości".

Tragedia we Włoszech. Prokuratura odrzuciła motyw terroryzmu

Prawnik Fausto Gianelli powiedział agencji AFP przed publikacją zarzutów, że prokuratura nie dopatrzyła się w czynie mężczyzny motywów terrorystycznych i premedytacji.

Z drugiej strony sędzia śledczy stwierdził, że nie ma dowodów sugerujących, że czyn był wynikiem jego problemów ze zdrowiem psychicznym.

Na tym etapie nie ma również żadnych przesłanek wskazujących na to, że kierowca nie był w stanie zrozumieć ani kontrolować swoich działań.

Sędzia nakazał objęcie kierowcy obserwacją "z możliwością przeniesienia do specjalistycznego ośrodka" - donoszą media.

Kierowca wjechał w ludzi we Włoszech. Następnie wyjął nóż

W wyniku tragedii cztery osoby zostały poważnie ranne, w tym kobieta, której amputowano obie nogi. Samochód zatrzymał się dopiero po uderzeniu w witrynę sklepową. Kierowca próbował uciec, ale był ścigany i osaczony przez czterech przechodniów. Następnie wyciągnął nóż i zranił jednego z nich.

Regionalni urzędnicy służby zdrowia poinformowali we wtorek, że kolejna ofiara, w wieku 55 lat, odzyskała przytomność, a o dwa lata młodsza kobieta pozostaje w ciężkim, ale stabilnym stanie.

Zdarzenie początkowo wyglądało na atak terrorystyczny, ale minister spraw wewnętrznych Włoch powiedział w niedzielę, że charakter działań podejrzanego wydaje się mieć "podłoże psychiatryczne". Służby ustaliły, że sprawca to bezrobotny absolwent ekonomii mieszkający na północy miasta.

Źródło: AFP

