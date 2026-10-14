W skrócie Na greckich wyspach, w tym na Rodos, odnotowano powodzie i ulewne deszcze powodujące znaczne szkody.

Na Rodos zginął 25-latek, którego samochód został porwany przez rwący nurt.

Również na Skiatos i Eubei powodzie oraz nawałnice wywołały problemy komunikacyjne, zalania domów, zawalił się most.

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Drugą dobę z rzędu trwają intensywne ulewy w wielu częściach Grecji. Na morzu panuje sztorm o sile 10 stopni w skali Beauforta. Silny wiatr oraz intensywne spowodowały wiele szkód między innymi w rejonie wysp Eubea, Skiatos i Rodos. Na tej ostatniej znaleziono ciało mężczyzny porwanego przez wartki nurt.

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Mężczyzna zginął, kobieta przeżyła. Ulewy pustoszą Rodos

W środę straż przybrzeżna znalazła ciało 25-latka na plaży Stegna, nieopodal wioski Archangelos na wschodnim wybrzeżu bardzo popularnej wśród turystów wyspy Rodos.

Jak podają greckie media, mężczyzna pracował w jednym z miejscowych hoteli. Kiedy z powodu ulew woda zaczęła się wylewać na ulice, próbował odjechać swoim samochodem z zagrożonego rejonu. Nie zdążył jednak uciec, a wezbrany nurt porwał auto z właścicielem w środku i wyniósł w stronę morza.

Łącznie w tej części Rodos powódź błyskawiczna porwała cztery pojazdy, ale w pozostałych nikogo nie było.

W innych częściach wyspy dochodziło do podobnych zdarzeń, na szczęście nie było więcej ofiar. W rejonie miejscowości Asgourou straż pożarna uwolniła kobietę z zalanego samochodu.

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W kilku miejscach na Rodos zamknięto drogi nie tylko z powodu zalania. Po tym jak duży głaz spadł na drogę łączącą Archangelos i Malonas wstrzymano ruch w tej okolicy.

Ulewy w tej części Grecji są szczególnie intensywne. W środę do godz. 12:50 w jednej stacji pomiarowej zanotowano sumę opadów na poziomie 264 litrów wody na metr kwadratowy. Tylko w ciągu sześciu i pół godziny ulewy przyniosły 202 litry wody - wynika z danych Narodowego Obserwatorium w Atenach.

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Burmistrz Rodos Alexandros Koliadis wezwał mieszkańców do unikania niepotrzebnych podróży i przestrzegł przed próbami pokonania zalanych dróg samochodami lub pieszo.

W środę na Rodos zamknięte pozostają szkoły i obiekty sportowe. Niektórzy operatorzy autobusowi wstrzymali też kursy po wyspie.

Z podobnymi problemami zmagają się też mieszkańcy innych greckich wysp. Na połowie jednej z nich nie było prądu.

Zalane drogi, zawalony most. Problemy w wielu miejscach

Powodzie błyskawiczne przetoczyły się także przez leżącą w zachodniej części Morza Egejskiego wyspę Skiatos. Tam woda z wezbranych rzek wdzierała się do sklepów i domów w niektórych miejscowościach. Porwała też co najmniej dwa auta.

Przez pewien czas poruszanie się obwodnicą wyspy było niemożliwe, a w pewnym momencie połowa domów na całej wyspie była pozbawiona prądu - podaje serwis Ethnos.

Od wtorku z gwałtownymi burzami zmagają się również mieszkańcy wyspy Eubea. W mieście Psachna 112 osobom zalecono rozważenie ewakuacji, po tym jak wylała okoliczna rzeka.

W mieście Kyparissi zawalił się most, a wiele odcinków dróg przez pewien czas było wyłączonych z ruchu.

Źródło: Ekathimerini, Ethnos

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