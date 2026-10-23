W skrócie Austria wydaliła czterech rosyjskich dyplomatów, uznając ich za osoby niepożądane w związku z działaniami niezgodnymi z ich statusem dyplomatycznym.

Rosyjska ambasada w Wiedniu potępiła decyzję austriackich władz, określając ją jako nieprzyjazny krok i zapowiadając podjęcie odpowiedniej reakcji.

Według informacji mediów, wydaleni dyplomaci byli podejrzewani o współpracę z FSB, GRU oraz rosyjskim wywiadem zagranicznym.

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Austriackie ministerstwo przekazało, że decyzja została podjęta w oparciu o ustalenia poczynione przez służby. Czterej dyplomaci zostali uznani za persona non grata i wydaleni z kraju.

Rosyjscy dyplomaci wydaleni z Austrii. Ambasada grozi "odpowiednią reakcją"

Jeden z dyplomatów był członkiem rosyjskiej delegacji przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) odpowiadającej za bezpieczeństwo wojskowe i kontrolę zbrojeń, a pozostała trójka pracowała w ambasadzie Rosji, otwiera się w nowym oknie w Austrii, otwiera się w nowym oknie.

Według komunikatu mieli oni dopuścić się "działań niezgodnych z ich statusem dyplomatycznym".

Na decyzję austriackich władz zareagowała rosyjska ambasada, która uznała to za "kolejny nieprzyjazny krok" ze strony austriackich władz.

"Wiedeń bezrefleksyjnie podąża za antyrosyjską polityką Zachodu, a na takie działania nieuchronnie nastąpi odpowiednia reakcja" - zaznaczono w komunikacie.

Działania wobec rosyjskich dyplomatów w Europie

Niezależny rosyjski portal Meduza wskazał, powołując się na magazyn "Profil", że czterej rosyjscy dyplomaci byli od dawna pod lupą austriackich władz z powodu podejrzeń o współpracę z FSB, otwiera się w nowym oknie, GRU i rosyjską służbą wywiadu zagranicznego.

Agencja Reutera przypomniała, że po tym ruchu austriackich władz do 18 zwiększyła się liczba rosyjskich dyplomatów wydalonych przez Austrię od 2020 roku. Wiedeń jest kluczowym ośrodkiem dyplomatycznym Europy, otwiera się w nowym oknie, w którym mają siedzibę OBWE oraz m.in. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, będąca agendą ONZ.

Niektóre państwa, wśród nich Rosja czy USA, często wysyłają ambasadorów zarówno do Austrii, OBWE jak i organizacji ONZ, otwiera się w nowym oknie, z których każdy kieruje ambasadą lub misją dyplomatyczną.

W maju Austria wydaliła trzech rosyjskich dyplomatów, otwiera się w nowym oknie z powodu podejrzeń, że instalacje antenowe na dachach budynków w Wiedniu mogły służyć do szpiegowania.

Na podobny ruch do Austrii zdecydowały się w ostatnim czasie m.in. Węgry, otwiera się w nowym oknie, wydalając dziesięciu członków rosyjskiego korpusu dyplomatycznego. W ramach odwetu, otwiera się w nowym oknie Rosja wydaliła węgierskich pracowników ambasady w Moskwie, otwiera się w nowym oknie i konsulatów i Sankt Petersburgu i Kazaniu.

Źródła: Reuters, AFP, Meduza



