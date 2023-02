Austria: Śmiertelny wypadek w Alpach. Freeridera zasypała lawina

Oprac.: Aleksandra Cieślik Świat

W rejonie Ötztal w austriackich Alpach zginął w piątek freerider zasypany przez lawinę. Jego towarzyszowi udało się szybko do niego dotrzeć i od razu przystąpić do resuscytacji. Na miejsce wypadku helikopterem przybyli ratownicy górscy i lekarz, który kontynuował reanimację. Turysta zmarł jednak w trakcie transportu do szpitala - podał portal dziennika "Kronen Zeitung".

Zdjęcie Turysta zginął w austriackich Alpach / Violin/easyfotostock / East News