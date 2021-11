Śledztwo prowadzone przez Urząd Ochrony Konstytucji i Zwalczania Terroryzmu w Dolnej Austrii (LVT) przeciw mężczyźnie z Baden dotyczyło m.in. podejrzenia o szerzenie ideologii nazistowskiej. Oskarżony miał publikować na forach internetowych liczne materiały związane z nazizmem.

W jego domu znaleziono nielegalną broń i elementy uzbrojenia (część pochodziła z czasów II wojny światowej), pamiątki nazistowskie oraz tłumiki do broni. Funkcjonariusze odkryli m.in. dwa karabiny maszynowe, sześć pistoletów maszynowych, karabin szturmowy, karabin snajperski, kilka rewolwerów i pistoletów, broń długą i tzw. strzelające długopisy, których posiadanie jest zakazane.



Nazistowskie pamiątki

Skonfiskowano także różne niebezpieczne przedmioty (noże, szpikulce), gazy pieprzowe, urządzenia do rażenia prądem, a także azjatycką broń do walki wręcz - wylicza portal Nachrichten. Znaleziono również 20 kg czarnego prochu oraz różne przedmioty pirotechniczne. W domu, według informacji policji, mężczyzna posiadał także stalowy hełm ze swastyką oraz inne nazistowskie pamiątki, takie jak ulotki, książki i czasopisma, medale, monety, popiersie Erwina Rommla.



Większość broni palnej w momencie przejęcia była naładowana - podkreślił regionalny departament policji Dolnej Austrii. Prowadzone śledztwo jest obecnie skoncentrowane na osobach powiązanych z oskarżonym. Mężczyzna i jego żona nie przyznają się do winy.