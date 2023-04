Anja Windl to Niemka, która mieszka i studiuje w Austrii. 26-latka należy do grupy "Letzte Generation" (pol. "Ostatnie pokolenie"), a jej celem jest walka o klimat i czyste środowisko. Swój przydomek zyskała dzięki podobieństwu do znanej, kolumbijskiej piosenkarki.

Austria: "Klimatyczna Shakira" przykleja się do ulic. Grozi jej deportacja

Jak pisze niemiecki dziennik "Bild" - to nie pierwszy raz, kiedy kobieta w ramach protestu próbuje zakłócić porządek publiczny. Wcześniej wielokrotnie blokowała ruchu uliczny, a także chciała szturmować popularny koncert noworoczny w Wiedniu.

Za te działania grozi jej deportacja do Niemiec, a decyzja w sprawie leży na biurku w Federalnym Urzędu ds. Azylu i Imigracji. Studentka jednak nie przejmuje się konsekwencjami i dalej prowadzi kontrowersyjne akcje. W rozmowie z gazetą "Bild" Windl mówi, że mimo gróźb wydalenia z kraju, jej działania "są tego warte".

Reklama

We wtorek około godziny ósmej rano grupa aktywistów z "klimatyczną Shakirą" na czele przykleiła się do jezdni na jednym z ruchliwych skrzyżowań w centrum Grazu. - To dla mnie niezwykle ważne, by w tej chwili walczyć o klimat. Nie pozwolę, żeby cokolwiek mogło mnie powstrzymać - przekonuje członkini "Letzte Generation".

"Nikt nie lubi trzymać się zimnej ulicy i utrudniać ruchu ulicznego"

Niemiecka gazeta uzyskała także komentarz od prawnika Windl. - Nikt nie lubi trzymać się zimnej ulicy i utrudniać ruchu ulicznego - mówi Marcus Hohenecker i podkreśla, że jego klientce "jest przykro", ale robi to wszystko w walce o czyste środowisko.

Na miejscu szybko pojawiła się policja, która organizowała objazdy, by ograniczyć kroki w porannych godzinach szczytu.

Studentka zaznacza w rozmowie z "Bildem", że "będzie kontynuować swoje akcje przez cały tydzień". - Gdzie dokładnie je przeprowadzimy, wciąż pozostaje tajemnicą - powiedziała gazecie z uśmiechem.