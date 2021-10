Austriacka Agencja do spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywienia (AGES) poinformowała, że w minionym tygodniu 20 procent nowych potwierdzonych zachorowań na koronawirusa dotyczyło dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Z wyliczeń tych wynika, że spośród 12 tys. 668 potwierdzonych pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 zachorowań stwierdzonych pomiędzy 27 września a 3 października, 2530 dotyczyło tej grupy wiekowej - podał portal vienna.at.

Według agencji apa taki wynik może mieć związek z faktem, że w Austrii wciąż nie został zatwierdzony program szczepień przeciw COVID-19 u dzieci poniżej 12. roku życia.



Infekcje u osób w wieku od 15 do 24 lat to 16,2 proc. ogółu. Takich pacjentów odnotowano 2052.



Najstarsi seniorzy chorują najrzadziej

Nieco więcej zachorowań potwierdzono w grupie 25-34 latków, gdzie pozytywne były 2063 testy (16,3 proc. ogółu zachorowań).



15,5 proc. zarażonych w poprzednim tygodniu miało od 35 do 44 lat, a 12,8 proc. od 45 do 55 lat.



Tylko 7,6 procent nowych infekcji wystąpiło u osób powyżej 65 roku życia. W grupie osób w bardzo podeszłym wieku - powyżej 85 lat - zachorowały w Austrii w ciągu siedmiu dni 153 osoby. To 1,2 proc. wszystkich zakażeń w tym czasie.

Portal vol.at podał, że takie dane potwierdzają, iż szczepienia działają.