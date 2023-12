Do zdarzenia doszło w sobotę podczas biwaku na kempingu na wyspie Bribie w australijskim stanie Queensland . Miejsce jest położone około 60 km na północ od miasta Brisbane na wschodnim wybrzeżu. 23-letni Josh Taylor z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wpadł do dziury w ziemi, która - jak podają media - została wykopana, aby upiec w niej świnię.

Według relacji świadków mężczyzna siedział na krześle tuż obok zapadliska - gdy wstał, ziemia nagle zaczęła się pod nim osuwać. "Był tak głęboko w tej dziurze, że nie dało się go zobaczyć" - cytuje świadka "Daily Mail". Zagraniczne media piszą, że mężczyzna został "pogrzebany żywcem".

Australia: Młody mężczyzna wpadł do dołu dla świni. Zmarł w szpitalu

Akcja ratunkowa trwała co najmniej dwie godziny. Zanim na miejscu znaleźli się fachowcy, na pomoc młodemu mężczyźnie pospieszyło kilkanaście osób , które próbowały go wyciągnąć przy przy użyciu liny.

Próby uratowania 23-latka z dołu przedłużały się. Gdy w końcu udało się wydostać go na powierzchnię, jego stan był krytyczny - ratownicy nie wyczuli tętna, dlatego niezbędne było użycie defibrylatora. Młody mężczyzna odzyskał puls po 45 minutach i trafił do pobliskiego szpitala śmigłowcem medycznym, a w lecznicy od razu został podłączony do specjalnej aparatury.