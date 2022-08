Kara spotkała jednego z pasażerów, który wracał do Australii z Bali. Na mężczyznę została nałożona grzywna w wysokości 1 874 dolarów amerykańskich (8 634 złotych), ponieważ gdy dotarł na lotnisko w Darwin na północy kraju, w jego plecaku odnaleziono niezarejestrowany bagaż w postaci... kanapek z popularnej sieci gastronomicznej McDonald's.

W plecaku pasażera wykryto "szereg niezadeklarowanych produktów ryzyka"

Jak donosi CNN, incydent miał miejsce kilka dni po tym, gdy władze w Australii wprowadziły nowe, surowe zasady bezpieczeństwa po wybuchu epidemii pryszczycy (FMD) w Indonezji. Wirus rozprzestrzenił się na Bali, które jest bardzo popularnym kierunkiem dla turystów z Antypodów.

Australijskie Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Leśnictwa powiedziało, że w plecaku pasażera wykryto "szereg niezadeklarowanych produktów ryzyka", jakie okazały się częściami składowymi kanapek, które mężczyzna zakupił jeszcze w Indonezji.

"To przestroga dla wszystkich, którzy nie będą chcieli się stosować"

- To będzie najdroższy posiłek z McDonald's, jaki kiedykolwiek jadł ten pasażer. Ta grzywna jest dwukrotnie wyższa od ceny przelotu na Bali, ale nie mam współczucia dla ludzi, którzy zdecydują się nie przestrzegać surowych australijskich środków bezpieczeństwa biologicznego. To przestroga dla wszystkich, którzy nie będą chcieli się do nich stosować - stwierdził w oświadczeniu minister rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa Australii Murray Watt.

W tym samym oświadczeniu minister ogłosił, że Australia wciąż jest wolna od FMD i chciałby, aby tak pozostało, dlatego konieczne jest stosowanie bardzo surowych i bezwzględnych środków kontroli.

Pryszczyca (FMD) - czym jest choroba?

Pryszczyca to choroba, która jest stosunkowo nieszkodliwa dla ludzi, lecz powoduje bolesne pęcherze na pyskach oraz łapach zwierząt takich, jak bydło, owce, świnie, kozy czy wielbłądy, uniemożliwiając im jedzenie oraz powodując w niektórych przypadkach poważne zmiany zdrowotne, a nawet śmierć.

FMD może być przenoszona przez żywe zwierzęta, lecz może znajdować się również w mięsie zwierząt zakażonych i produktach mlecznych, a także na odzieży, obuwiu, czy bagażu osób, które miały kontakt z zakażonymi zwierzętami.