Australia: Linie lotnicze Qantas proszą kadry kierownicze, by pracowały jako bagażowi

Australijskie linie lotnicze Qantas poprosiły kadrę kierowniczą, by przez trzy miesiące podjęła pracę jako bagażowi. W ten sposób przewoźnik stara się uporać z dotkliwym niedoborem pracowników. Szef operacyjny firmy poszukuje co najmniej 100 wolontariuszy do pracy na lotniskach w Sydney i Melbourne.

Zdjęcie Linie lotnicze zwróciły się do kadry kierwniczej, by pomogła w pracy przy bagażach na lotniskach / Getty Images