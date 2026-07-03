W skrócie Prognozy wskazują, że w kilku hrabstwach Kalifornii 4 lipca termometry mogą pokazać blisko 50 stopni Celsjusza.

Świętowanie 250. rocznicy niepodległości USA będzie odbywać się podczas fali upałów, które objęły większość terytorium kraju.

W Nowym Jorku władze zaleciły mieszkańcom oszczędzanie energii i rozdały środki zabezpieczające przed upałem.

Filadelfia i Nashville wprowadziły działania chroniące mieszkańców oraz osoby bezdomne przed skutkami wysokich temperatur.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Obchody 250. rocznicy uzyskania niepodległości Stanów Zjednoczonych przebiegną w wyjątkowo gorącej atmosferze. Wpłynie na to nie tylko bogaty repertuar wydarzeń towarzyszących świętu, ale również wysokie temperatury.

Upały utrzymują się od wielu dni. W Waszyngtonie termometry pokazały w czwartek blisko 40 stopni, a odczuwalna temperatura była jeszcze wyższa.

4 lipca w stolicy USA w najcieplejszym momencie dnia ma być 38 stopni Celsjusza. Po południu spodziewany jest deszcz. Niewykluczone, że zagrzmi.

CBS News podaje, że prawdopodobnie zostanie pobity rekord z 1919 roku. Wówczas w dzień niepodległości w stolicy USA odnotowano 37,8 stopni Celsjusza.

Fala ciepła w Nowym Jorku. Burmistrz z apelem do mieszkańców

Zarządzane przez demokratę Zohrana Mamdaniego miasto Nowy Jork wydało "wczesne ostrzeżenie" dla mieszkańców. "Musimy złagodzić obciążenie naszej sieci energetycznej" - napisał włodarz na platformie X.

"Podczas historycznej fali upałów klimatyzacja uratuje życia, ale tylko wtedy, gdy utrzymamy sieć wystarczająco stabilną, by działała nieprzerwanie" - dodał, apelując o rozsądne gospodarowanie energią.

Mamdani zdecydował o wysłaniu na obszar miasta furgonetek z medykami. Ci będą rozdawać wodę, elektrolity oraz kremy z filtrem przeciwsłonecznym. Wykwalifikowani specjaliści mają również prowadzić kontrole stanu zdrowia.

Potężny upał w USA. Odczuwalna temperatura przekracza 45 stopni

Z naporem ciepła mierzy się Filadelfia. Fala upałów trwa od wtorku i prawdopodobnie obejmie również sobotnie święto. Termometry pokazują ponad 38 stopni. Organizatorzy filadelfijskiej parady z okazji święta niepodległości skrócili trasę przemarszu.

W Nashville służby specjalną ochroną otoczyły osoby w kryzysie bezdomności, którym w godzinach szczytu rozdawana jest butelkowana woda. W mieście temperatura odczuwalna sięga 46 stopni.

- Do sobotniego wieczora, w niektórych miejscach USA mogą zostać pobite rekordy sprzed ponad 100 lat - powiedziała w rozmowie z CBS News meteorolog Nikki Nolan.

Dostępna w sieci mapa pogodowa USA pokazuje, gdzie w najbliższych dniach będzie najcieplej. Dwa hrabstwa zaznaczono na kolor ciemnobrązowy. W Inyo i Imperial (oba położne w Kalifornii) termometry 4 lipca pokażą 46,7 stopni.

Źródło: CBS News





Ziobro w "Gościu Wydarzeń" o ekstradycji: Tusk i Żurek nie będą mogli manipulować Polsat News