Aura może spłatać figla Trumpowi. Prognozują rekordowe odczyty
Blisko 50 stopni Celsjusza mogą pokazać 4 lipca termometry w kilku hrabstwach Kalifornii - wynika z najnowszych prognoz. Stany Zjednoczone w sobotę będą świętować 250. rocznicę uzyskania niepodległości. Uroczystości odbędą się w cieniu fali upałów. Większość terytorium USA na mapie pogodowej oznaczono na czerwono. W Filadelfii już skrócono trasę miejskiej parady.
W skrócie
- Prognozy wskazują, że w kilku hrabstwach Kalifornii 4 lipca termometry mogą pokazać blisko 50 stopni Celsjusza.
- Świętowanie 250. rocznicy niepodległości USA będzie odbywać się podczas fali upałów, które objęły większość terytorium kraju.
- W Nowym Jorku władze zaleciły mieszkańcom oszczędzanie energii i rozdały środki zabezpieczające przed upałem.
- Filadelfia i Nashville wprowadziły działania chroniące mieszkańców oraz osoby bezdomne przed skutkami wysokich temperatur.
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Obchody 250. rocznicy uzyskania niepodległości Stanów Zjednoczonych przebiegną w wyjątkowo gorącej atmosferze. Wpłynie na to nie tylko bogaty repertuar wydarzeń towarzyszących świętu, ale również wysokie temperatury.
Upały utrzymują się od wielu dni. W Waszyngtonie termometry pokazały w czwartek blisko 40 stopni, a odczuwalna temperatura była jeszcze wyższa.
4 lipca w stolicy USA w najcieplejszym momencie dnia ma być 38 stopni Celsjusza. Po południu spodziewany jest deszcz. Niewykluczone, że zagrzmi.
CBS News podaje, że prawdopodobnie zostanie pobity rekord z 1919 roku. Wówczas w dzień niepodległości w stolicy USA odnotowano 37,8 stopni Celsjusza.
Fala ciepła w Nowym Jorku. Burmistrz z apelem do mieszkańców
Zarządzane przez demokratę Zohrana Mamdaniego miasto Nowy Jork wydało "wczesne ostrzeżenie" dla mieszkańców. "Musimy złagodzić obciążenie naszej sieci energetycznej" - napisał włodarz na platformie X.
"Podczas historycznej fali upałów klimatyzacja uratuje życia, ale tylko wtedy, gdy utrzymamy sieć wystarczająco stabilną, by działała nieprzerwanie" - dodał, apelując o rozsądne gospodarowanie energią.
Mamdani zdecydował o wysłaniu na obszar miasta furgonetek z medykami. Ci będą rozdawać wodę, elektrolity oraz kremy z filtrem przeciwsłonecznym. Wykwalifikowani specjaliści mają również prowadzić kontrole stanu zdrowia.
Potężny upał w USA. Odczuwalna temperatura przekracza 45 stopni
Z naporem ciepła mierzy się Filadelfia. Fala upałów trwa od wtorku i prawdopodobnie obejmie również sobotnie święto. Termometry pokazują ponad 38 stopni. Organizatorzy filadelfijskiej parady z okazji święta niepodległości skrócili trasę przemarszu.
W Nashville służby specjalną ochroną otoczyły osoby w kryzysie bezdomności, którym w godzinach szczytu rozdawana jest butelkowana woda. W mieście temperatura odczuwalna sięga 46 stopni.
- Do sobotniego wieczora, w niektórych miejscach USA mogą zostać pobite rekordy sprzed ponad 100 lat - powiedziała w rozmowie z CBS News meteorolog Nikki Nolan.
Dostępna w sieci mapa pogodowa USA pokazuje, gdzie w najbliższych dniach będzie najcieplej. Dwa hrabstwa zaznaczono na kolor ciemnobrązowy. W Inyo i Imperial (oba położne w Kalifornii) termometry 4 lipca pokażą 46,7 stopni.
Źródło: CBS News