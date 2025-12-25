W skrócie Kim Dzong Un nadzoruje budowę nowego północnokoreańskiego okrętu podwodnego o napędzie atomowym.

Projekt ten budzi niepokój na Półwyspie Koreańskim; Kim krytykuje działania USA i Korei Południowej.

Współpraca Korei Północnej z Rosją wzmacnia podejrzenia o wsparcie Moskwy przy rozwoju nuklearnych technologii wojskowych.

Jak zauważył Reuter, powołując się na opinię eksperta z Koreańskiego Instytutu Zjednoczenia Narodowego z siedzibą w Seulu, projekt kadłuba okrętu wskazuje na to, że mały reaktor jądrowy mógł już zostać umieszczony w okręcie podwodnym. Agencja zacytowała słowa Kima, który ocenił, że rozwój zdolności nuklearnych jest "niezbędny i nieunikniony", gdyż "obecny świat wcale nie jest pokojowy".

"To pilne zadanie i nieodzowny wybór, aby przyśpieszyć w sposób radykalny rozwój, modernizację, a także uzbrojenie floty w arsenał jądrowy" - przekazała państwowa północnokoreańska agencja KCNA, cytując przywódcę Korei Północnej.

Korea Płn. pracuje nad nowym okrętem podwodnym. Ma posiadać napęd atomowy

Kim skrytykował wspólną inicjatywę Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych dotyczącą stworzenia okrętu podwodnego, ostrzegając, że wpłynie to negatywnie na bezpieczeństwo na Półwyspie Koreańskim i w regionie.

Podczas swojej październikowej wizyty w Korei Południowej prezydent USA Donald Trump dał zielone światło Seulowi na budowę własnych okrętów podwodnych. Pjongjang sprzeciwił się i skrytykował tę decyzję.

Zdaniem Reutera Kim został poinformowany o trwających badaniach nad "nowymi broniami podwodnymi" i przedstawił strategię reorganizacji marynarki wojennej Korei Płn., a także zapowiedział powstanie nowych jednostek. KNCA dodała, że Kimowi w inspekcji okrętu towarzyszyła jego córka, Kim Ju Ae.

Korea Płn. się zbroi. Kimowi może pomagać Rosja

W ramach strategii przyjętej w styczniu 2021 roku podczas kongresu Partii Pracy, Korea Płn. ma wyposażyć swoją flotę w okręty podwodne o napędzie atomowym i w podwodne wyrzutnie pocisków z głowicami jądrowymi.

Reuters zwrócił uwagę, że partnerstwo Rosji i Korei Północnej budzi obawy, że w budowie okrętu podwodnego Pjongjnangowi może pomagać Moskwa. Według KCNA rosyjski przywódca Władimir Putin w ubiegłym tygodniu złożył życzenia Kimowi.

Putin miał zwrócić uwagę na wsparcie, jakiego Korea Północna udzieliła Rosji, wysyłając w ubiegłym roku swoich żołnierzy w celu wsparcia rosyjskich wojsk, prowadzących wojnę napastniczą z Ukrainą.

