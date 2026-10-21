W skrócie Po nieudanym zamachu na lotnisku w Lipsku przedstawiciel Kremla miał ostrzec niemiecki rząd o możliwych kolejnych atakach - podaje "WSJ".

Seria działań z użyciem dronów na lotnisku w Lipsku została uznana za element ofensywy sabotażowej Rosji przeciw krajom NATO.

Według śledztwa logistyką operacji w Lipsku mógł kierować Oleg Lewuszkin, wykorzystując Serbię jako punkt przerzutowy.

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Na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku we wschodnich Niemczech doszło do serii incydentów, które zdaniem śledczych były elementami jednej skoordynowanej akcji.

Chodzi o trzy drony, które nadleciały w pobliże portu. Pierwszy eksplodował tuż przy strefie bezpieczeństwa lotniska. Około 10 minut później drugi uderzył w skrzydło ukraińskiego samolotu transportowego Antonow, zaparkowanego na lotniskowej płycie.

Bezzałogowiec przenosił ładunek wybuchowy, jednak uszkodzony zapalnik uniemożliwił jego detonację. Ostatni dron zderzył się natomiast z samolotem cargo, powodując niewielkie uszkodzenia.

Atak dronem w Lipsku. WSJ: W Moskwie rosła frustracja, Putin wydał rozkaz

Jak podaje "The Wall Street Journal", według europejskich urzędników tego lata w Moskwie rosła frustracja z powodu niepowodzeń na froncie. Kreml miał o nie obwiniać zachodnie kraje, które zdecydowały się wspomóc Ukrainę.

Amerykańskie agencje wywiadowcze twierdzą, że nieudana operacja na lotnisku w Lipsku była "jednym z pierwszych strzałów" w ofensywie sabotażowej Rosji przeciwko krajom NATO - pisze "WSJ".

Jak podkreślają z kolei europejscy urzędnicy, kampania ta została bezpośrednio zlecona przez przywódcę Rosji Władimira Putina. Ten miał liczyć, że z powodu incydentów wzrośnie polityczny sprzeciw wobec pomocy wojskowej dla Kijowa.

Niemcy wszczęli śledztwo. Mieli dostać telefon z Kremla

Według rozmów dziennika tajne ataki Rosji, w tym działania sabotażowe, są prowadzone przez oddział rosyjskiego wywiadu wojskowego. Jak wyjaśnia "WSJ", tzw. departament zadań specjalnych (SSD) powstał w 2023 roku poprzez połączenie części najbardziej śmiercionośnych tajnych jednostek, by z cienia wymierzyć ciosy bezpieczeństwu Europy.

Wspólne śledztwo niemieckich mediów wykazało, że logistyką operacji w Lipsku mógł kierować Oleg Lewuszkin. Jako węzeł logistyczny do przewozu dronów i ładunków wybuchowych w kierunku Niemiec miał on wykorzystywać Serbię.

Jak podaje "WSJ", dwa dni przed atakiem na lotnisko Lewuszkin i co najmniej jeden białoruski wspólnik polecieli z Niemiec do Serbii, a następnie wrócili do Rosji.

Według dziennika po nieudanym ataku przedstawiciel Kremla, utrzymujący tajne kontakty z niemieckim rządem, skontaktował się ze swoim odpowiednikiem w Berlinie. Ostrzegł, że dojdzie do kolejnych ataków.

Źródła: "The Wall Street Journal", Reuters



