Patryk Idziak

Szwecja obawia się ataków Moskwy. Rosjanie działają coraz śmielej, ich siły w regionie rosną, a konflikt zdaje się nieunikniony - wynika z raportu szwedzkiej Służby Wywiadu Wojskowego i Bezpieczeństwa. Szef agencji gen. Thomas Nilsson wskazał, że mówi się o potencjalnym uderzeniu bronią niekonwencjonalną na Szwecję. Kiedy to nastąpi? Pod uwagę brane są trzy horyzonty czasowe.

Szwedzki żołnierz w kamuflażu siedzi przy ciężkim karabinie maszynowym na pokładzie wojskowego pojazdu wodnego, w tle widoczna flaga Szwecji i elementy infrastruktury portowej.
Raport szwedzkiej służby wywiadu. Obawiają się ataku RosjiJonas GratzerGetty Images

- Rosja w niektórych przypadkach nasiliła działania i zwiększyła - być może z większym apetytem na ryzyko - swoją obecność w naszym otoczeniu - wypowiedział się dla AFP gen. Thomas Nilsson, szef szwedzkiej Służby Wywiadu Wojskowego i Bezpieczeństwa (MUST).

To komentarz do corocznego raportu służb wywiadowczych. W analizie na podstawie danych z 2025 roku Rosja została nazwana głównym zagrożeniem militarnym dla Szwecji.

Generał Nilsson spodziewa się, że zagrożenie to będzie wzrastać. W raporcie wskazano "poważne i konkretne zagrożenie" także dla NATO.

Dane szwedzkiego wywiadu. Kiedy Rosja mogłaby zaatakować kraj?

Analitycy MUST twierdzą, że obecnie chodzi o większe ryzyko konfliktu zbrojnego z Rosją, niż wskazywały sygnały z poprzednich lat, ponieważKreml staje się coraz śmielszy w swoich działaniach.

Jak podał portal SVT, w raporcie rocznym wskazano trzy różne horyzonty czasowe dla potencjalnej agresji Rosji na Szwecję:

    • Bliski termin - według MUST w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy może dojść do ograniczonego ataku w okolicach Szwecji, "mającego na celu uszkodzenie lub walkę z poszczególnymi jednostkami wojskowymi i obiektami".
    • Termin oddalony - szwedzki wywiad dostrzega ryzyko, że za trzy do pięciu lat Rosja uzyska zdolności do ataku na większe jednostki wojskowe, przejęcia kontroli nad wyznaczonymi terytoriami i ustanowienia przewagi powietrznej lub morskiej.
    • Dłuższa perspektywa - zgodnie z raportem Rosja w ciągu pięciu do 10 lat będzie zdolna przeprowadzić atak zbrojny w celu przejęcia dużego obszaru lądu, w związku z czym może zablokować trasy morskie i przestrzeń powietrzną.

    Raport MUST: Rosja nie zrezygnuje, nawet jeśli Putin odejdzie

    Służby szwedzkiego wywiadu oceniły również, że śmierć czy rezygnacja Władimira Putina z przywództwa nie powstrzyma Rosji przed potencjalną eskalacją agresji.

    "Trzeba zakładać, że rosyjskie przywództwo będzie kontynuować konfrontację z Zachodem, zwłaszcza wobec tych krajów w Europie, które są postrzegane jako nieprzyjazne, w tym Szwecji" - zaznacza Dagens Nyheter.

      Według wojskowych ekspertów chodzi o to, jak oceniane jest rosyjskie społeczeństwo. - Wnioskujemy, że istnieje pewne poparcie dla wojny na Ukrainie i rosyjskich ambicji - powiedział gen. Nilsson.

      Szwedzkie media zwróciły uwagę, że toczona obecnie wojna hybrydowa - szpiegostwo, cyberataki i sabotaże - dotknęła dotąd kraje takie jak Polska czy Wielka Brytania.

      - Dotychczas sabotaż dotyczył głównie innych sojuszników. Jednak ten sam rodzaj działań sabotażowych może być skierowany także przeciwko Szwecji - ocenił szef MUST.

      Źródła: AFP, SVT, Dagens Nyheter

