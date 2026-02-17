Ataki Rosji zdają się nieuniknione? Szwedzi alarmują o trzech scenariuszach
Szwecja obawia się ataków Moskwy. Rosjanie działają coraz śmielej, ich siły w regionie rosną, a konflikt zdaje się nieunikniony - wynika z raportu szwedzkiej Służby Wywiadu Wojskowego i Bezpieczeństwa. Szef agencji gen. Thomas Nilsson wskazał, że mówi się o potencjalnym uderzeniu bronią niekonwencjonalną na Szwecję. Kiedy to nastąpi? Pod uwagę brane są trzy horyzonty czasowe.
W skrócie
- Szwedzka Służba Wywiadu Wojskowego i Bezpieczeństwa wskazuje Rosję jako główne zagrożenie militarne dla Szwecji.
- Raport MUST przewiduje trzy horyzonty czasowe możliwego ataku Rosji na Szwecję: w ciągu roku, za trzy do pięciu lat oraz za pięć do 10 lat.
- Raport zaznacza, że zmiana na stanowisku prezydenta Rosji nie zmniejszy ryzyka agresji wobec Szwecji.
- Rosja w niektórych przypadkach nasiliła działania i zwiększyła - być może z większym apetytem na ryzyko - swoją obecność w naszym otoczeniu - wypowiedział się dla AFP gen. Thomas Nilsson, szef szwedzkiej Służby Wywiadu Wojskowego i Bezpieczeństwa (MUST).
To komentarz do corocznego raportu służb wywiadowczych. W analizie na podstawie danych z 2025 roku Rosja została nazwana głównym zagrożeniem militarnym dla Szwecji.
Generał Nilsson spodziewa się, że zagrożenie to będzie wzrastać. W raporcie wskazano "poważne i konkretne zagrożenie" także dla NATO.
Dane szwedzkiego wywiadu. Kiedy Rosja mogłaby zaatakować kraj?
Analitycy MUST twierdzą, że obecnie chodzi o większe ryzyko konfliktu zbrojnego z Rosją, niż wskazywały sygnały z poprzednich lat, ponieważKreml staje się coraz śmielszy w swoich działaniach.
Jak podał portal SVT, w raporcie rocznym wskazano trzy różne horyzonty czasowe dla potencjalnej agresji Rosji na Szwecję:
- Bliski termin - według MUST w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy może dojść do ograniczonego ataku w okolicach Szwecji, "mającego na celu uszkodzenie lub walkę z poszczególnymi jednostkami wojskowymi i obiektami".
- Termin oddalony - szwedzki wywiad dostrzega ryzyko, że za trzy do pięciu lat Rosja uzyska zdolności do ataku na większe jednostki wojskowe, przejęcia kontroli nad wyznaczonymi terytoriami i ustanowienia przewagi powietrznej lub morskiej.
- Dłuższa perspektywa - zgodnie z raportem Rosja w ciągu pięciu do 10 lat będzie zdolna przeprowadzić atak zbrojny w celu przejęcia dużego obszaru lądu, w związku z czym może zablokować trasy morskie i przestrzeń powietrzną.
Raport MUST: Rosja nie zrezygnuje, nawet jeśli Putin odejdzie
Służby szwedzkiego wywiadu oceniły również, że śmierć czy rezygnacja Władimira Putina z przywództwa nie powstrzyma Rosji przed potencjalną eskalacją agresji.
"Trzeba zakładać, że rosyjskie przywództwo będzie kontynuować konfrontację z Zachodem, zwłaszcza wobec tych krajów w Europie, które są postrzegane jako nieprzyjazne, w tym Szwecji" - zaznacza Dagens Nyheter.
Według wojskowych ekspertów chodzi o to, jak oceniane jest rosyjskie społeczeństwo. - Wnioskujemy, że istnieje pewne poparcie dla wojny na Ukrainie i rosyjskich ambicji - powiedział gen. Nilsson.
Szwedzkie media zwróciły uwagę, że toczona obecnie wojna hybrydowa - szpiegostwo, cyberataki i sabotaże - dotknęła dotąd kraje takie jak Polska czy Wielka Brytania.
- Dotychczas sabotaż dotyczył głównie innych sojuszników. Jednak ten sam rodzaj działań sabotażowych może być skierowany także przeciwko Szwecji - ocenił szef MUST.
Źródła: AFP, SVT, Dagens Nyheter